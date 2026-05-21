Un feriado en Chile generó demoras de al menos 60 minutos en el Paso Cristo Redentor

Así lo informaron las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor, desde donde recomendaron circular con precaución en la zona de alta montaña teniendo en cuenta que pueden existir sectores congelados por las bajas temperaturas en esta época del año, especialmente quienes eligen viajar al amanecer.

complejo Los Libertadores (1) Sin demoras en el complejo aduanero Los Libertadores. Foto: archivo

Qué dice el pronóstico en la alta montaña

Aquellos que tengan previsto cruzar hacia Chile en las próximas jornadas deberán tener en cuenta el escenario climático. Para este este viernes, el pronóstico del tiempo indica poca nubosidad y frío en la alta montaña, con una máxima de 2°C y una mínima de -8°C en la localidad de Las Cuevas. El sábado se repite el mismo panorama y recién mejora el domingo con una diferencia de dos grados en ambos casos.

El contexto casi invernal ya se hizo sentir con fuerza en los últimos días. Las nevadas recientes cubrieron Las Cuevas, cerca del túnel internacional Cristo Redentor, donde se debió interrumpir el cruce fronterizo por un día.

Desde el 1 de junio el Paso Cristo Redentor comenzará a operar con horario de invierno, lo que significa que el túnel internacional sólo estará abierto desde las 9 hasta las 21. Las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación para evitar quedar varados ante eventuales cierres preventivos por condiciones meteorológicas adversas. En el llano las temperaturas tienden a subir hacia el lunes 25 de mayo.