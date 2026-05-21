Barrieron el patio, juntaron hojas y las quemaron: el incendio se pasó a la casa y murieron las mascotas

La densa columna de humo negro alertó de inmediato a los vecinos, quienes dieron aviso urgente a las autoridades.

incendio-san-juan1 Foto: gentileza tiempodesanjuan.

Incendio por la quema de hojas

Según las primeras hipótesis que manejan los peritos, la causa principal del incendio habría sido el intento de quemar un montículo de hojas secas y basura en el patio trasero de la casa.

En cuestión de minutos, las llamas -alimentadas por la sequedad ambiental y el viento- se salieron de control, propagándose con una velocidad alarmante hacia la estructura principal de la casa.

El avance del fuego fue tan violento que afectó gravemente a dos habitaciones, las cuales sufrieron pérdidas materiales totales.

Techos calcinados, mampostería desprendida y el colapso total de las instalaciones eléctricas formaron parte del devastador escenario que encontraron las dotaciones de Bomberos de la Policía de San Juan al arribar al lugar.

incendio-san-juan2 Foto: gentileza tiempodesanjuan.

Desesperado operativo por el incendio y dolor final

El operativo de emergencia demandó un amplio despliegue de policías y bomberos, quienes trabajaron bajo una enorme presión con equipos de oxígeno debido a la toxicidad de los gases concentrados en el inmueble.

Tras varios minutos de intensa lucha, el personal logró sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las propiedades colindantes.

Si bien afortunadamente no se registraron heridos de gravedad entre los ocupantes humanos de la casa, el personal de salud tuvo que asistir en el lugar a una mujer mayor por una crisis nerviosa e inhalación de humo en medio de la dramática escena.

incendio-san-juan4 Foto: gentileza tiempodesanjuan.

Lamentablemente, el dato más doloroso de la jornada se conoció una vez controlado el fuego: los perros de la familia, que se encontraban en el interior de la vivienda y no lograron escapar de las llamas ni del humo denso, fallecieron en el lugar.

Las autoridades locales iniciaron las pericias correspondientes para determinar con exactitud técnica las responsabilidades del hecho y evaluar el peligro estructural en el que quedó la propiedad tras las pérdidas de consideración.