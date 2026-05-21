¿De ser una de las provincias más caras a una de las 3 más baratas del país? Según un estudio comparativo, todo indica que sí: al calcular el costo del patentamiento de un auto 0km Mendoza se reposicionó y ocupa el tercer lugar del ranking detrás de Córdoba y Buenos Aires, y por delante de Tucumán y Jujuy, entre otras.
Mendoza, entre las 3 provincias con el patentamiento de 0km más accesible: por qué el costo es menor
Con una alícuota de 1,83%, completa el podio de las más "baratas" con Córdoba y Buenos Aires. El efecto de la baja de Sellos en el patentamiento de autos 0km
Comprar un auto nuevo implica mirar con lupa el gasto exigido antes de ponerlo en la calle, que cambia drásticamente según la jurisdicción. En este escenario, Mendoza quedó en el podio de las provincias más accesibles de acuerdo a un reciente informe del Instituto de Economía de la UADE, dirigido por el economista Fausto Spotorno.
El estudio, en base a un auto de $40 millones, revela que la diferencia en el costo de inscripción entre provincias puede superar $1 millón por las distintas tasas impositivas locales. En cuanto al pago de patentes o impuesto automotor, Mendoza está cerca del promedio nacional (1,93%), y dentro de una franja de entre 1,07% y 3,5%.
De ese modo, en un contexto que desde el año pasado facilita la importación de vehículos 0km mediante una simplificación de los patentamientos, el top 3 de acuerdo a la alícuota general quedó conformado así:
- 1° Córdoba: Se consolida como la más económica con una tasa del 1,07% (el desembolso asciende a $420.000 aproximadamente).
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2° Buenos Aires: En CABA rige un impuesto del 1,59% ($630.000).
3° Mendoza: Ocupa el tercer puesto con una tasa del 1,83%, lo que representa un costo promedio de un poco más de $700.000.
Patentar un 0Km: diferencias por marcas
A la hora de explicar el menor peso de la alícuota actual de 1,83%, en buena medida hay que atribuirlo a la baja del Impuesto a los Sellos. Actualmente, esa tasa representa un 80% del costo total de patentamiento, pero forma parte de una reducción plurianual de la alícuota con el objetivo de llegar a tasa 0 en el año 2030.
Tomemos un vehículo 0km con un precio de mercado de $40 millones. Aplicándole el 1,83% resulta que el costo de patentamiento llega a $700.000, pero esa tasa varía por modelos y marcas: por ejemplo, un Fiat Cronos paga 1,80%, en cambio para una camioneta Toyota Hilux 2024 o un Audi Q2 nuevo la tasa llega al 2,50%.
Pero ¿cómo se compone? Al cruzar los datos del informe con la normativa de ARCA la cifra se desglosa así:
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Impuesto a los Sellos de Mendoza: por la reducción plurianual que aplica el Gobierno, la alícuota pasó del 1,75% el año pasado a 1,50% sobre el valor fiscal del auto. Esto equivale a $600.000 fijos de los $700.000 totales, si tomamos un 0km de un precio promedio de $40 millones.
Otros costos asociados: el 0,33% restante (aproximadamente $130.000) se reparte entre los aranceles fijos nacionales de la DNRPA (formulario 08, emisión de chapas, título, cédulas), los formularios obligatorios y las tasas locales de radicación de los vehículos.
- Patente Anual y Seguros: costos proporcionales mínimos requeridos para la circulación legal una vez retirado el vehículo de la concesionaria.
Por qué es más accesible el patentamiento en Mendoza
Más allá de la menor o mayor presión fiscal, los distintos esquemas impositivos también juegan. Por caso, Mendoza aplica una cuota variable sin componente fijo al igual que La Pampa, Neuquén y San Luis, y se diferencia de Buenos Aires y Córdoba, donde rige un esquema progresivo, con cuotas fijas y variables.
"Existe un arancel nacional del 1%, pero desde que dejaron de regir los convenios entre Dirección Nacional de Registros del Automotor y las provincias se produjo este diferencial que hay ahora. Así, Mendoza, por la baja de Sellos, llega al 1,8% pero San Juan está abajo, con 0,4%", explicó Hugo Méndez, titular de la Cámara de Mandatarios de Mendoza.
La entidad trabaja en coordinación con el CEAT (Centro de Estudios en Administración Tributaria), que nuclea a los entes recaudadores o Rentas provinciales, a través del cual se liquidan sellados y patentes, además de infracciones de tránsito.
De ese modo, en el último año, además de bajar un 0,25% de un año al otro (de 1,75% a 1,50%) para los patentamientos, el impuesto de Sellos también se redujo para trámites de transferencias por ventas de autos usados. Actualmente, la alícuota, que hasta el 2025 era de 1,50%, bajó al 1% que rige hoy.
En el otro extremo: las provincias donde el costo es mayor
Así, el informe de la UADE refleja el fuerte impacto que tienen las decisiones provinciales en los $700.000 promedio que cuesta registrar un 0Km de $40 millones en Mendoza. Y en qué medida la política de ajuste fiscal que, aún a cuentagotas, aplica el Ejecutivo mendocino resulta un factor para posicionar a la provincia en el podio de las más baratas.
Por otra parte, así como el podio de las jurisdicciones donde el costo llega a un piso de $4200 mil y lo integran Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, en ese orden, en el otro extremo de la tabla hay al menos 4 jurisdicciones. Son aquellas donde el costo de registrar un 0km antes de salir a la calle resulta mucho mayor que en el resto del país.
En base al mismo ejemplo (un vehículo de $40 millones), Río Negro es la provincia más cara del país. Con una alícuota que casi duplica a la de Mendoza (3,5%), quien compra un vehículo nuevo en la provincia patagónica tiene que pagar $1.400.000 por todos los ítems que suma el patentamiento.
Le sigue Entre Ríos, que impone un trámite algo menos oneroso: apenas $1.330.000 (3,33% del precio del vehículo). Y cierra San Luis, la menos cara entre las onerosas, con una alícuota de 2,94% equivalente a $1.176.000, muy cerca de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con 2,91%, o sea, $1.164.000.