Luis Caputo celebró el superávit comercial histórico y afirmó: "Somos una solución para el mundo"

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La balanza comercial energética registró un superávit de USD1.402 millones en abril, el mayor valor mensual del que se tenga registro



Esto fue producto de una suba de 85,9% i.a. en las exportaciones y una caída de 45,4% en las importaciones.

El sector continúa… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

Superávit histórico de la balanza comercial

"La balanza comercial energética registró un superávit de U$S1.402 millones en abril, el mayor valor mensual del que se tenga registro. Esto fue producto de una suba de 85,9% interanual en las exportaciones y una caída de 45,4% en las importaciones. El sector continúa creciendo y exportando energía argentina al mundo", enfatizó Caputo.

En clave política, el ministro apuntó contra la oposición y aseguró que, de haberse mantenido el esquema económico anterior bajo el shock externo que provocó la reciente guerra en Medio Oriente, Argentina "hubiera sido uno de los países más afectados, negativamente". En ese sentido, concluyó de forma tajante: “Hoy, gracias a todas las políticas que hemos tomado desde la presidencia de Javier Milei, somos una solución para el mundo”.

exportaciones Las exportaciones energéticas argentinas registraron una cifra récord. Foto: archivo

Cifras récord para un mes histórico

El informe detallado del INDEC confirmó que el intercambio comercial total (la suma de exportaciones e importaciones) ascendió a U$S15.118 millones durante abril, lo que representa un incremento de 15,1% en la comparación interanual con el mismo mes de 2025.

El dato sobresaliente de la jornada lo dieron las exportaciones de bienes, que treparon hasta un récord histórico de U$S 8.914 millones, reflejando un salto de 33,6% respecto al año pasado. Según explicaron desde el organismo oficial, este crecimiento se sustentó en un avance combinado: un alza de 20,6% en las cantidades físicas despachadas y un incremento de 10,8% en los precios internacionales.

En la vereda opuesta, las importaciones totalizaron U$S6.204 millones, lo que marcó una contracción de 4 % con relación a abril de 2025. Esta baja se debió principalmente a una disminución de 7,7% en las cantidades adquiridas, dado que los precios de los productos importados registraron una suba de 4,1%.

El empuje de los combustibles y el petróleo

El crecimiento de las ventas al exterior fue generalizado en los cuatro grandes rubros de la economía, pero el sector de combustibles y energía se llevó todas las miradas al registrar ingresos por U$S1.554 millones. Esta cifra implicó un incremento neto de U$S718 millones frente al año anterior.

Esta dinámica profundamente positiva estuvo impulsada por el fuerte salto en las exportaciones de petróleo crudo y carburantes. En este segmento específico, las cantidades exportadas volaron 53,2% interanual, acompañadas por una mejora de 21,3% en los precios internacionales, consolidando el cambio de matriz comercial que el equipo económico nacional salió a festejar.