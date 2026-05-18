Un "descuido digital" expuso detalles de la interna en La Libertad Avanza

La situación provocó reacciones inmediatas dentro del oficialismo, exponiendo las diferencias de criterios que coexisten en la estructura digital de La Libertad Avanza.

martin menem Martín Menem tuvo que salir a dar explicaciones por un posteo en las redes.

Ante la repercusión del hecho, el titular del cuerpo legislativo envió un comunicado detallado a los integrantes de su bloque partidario con el objetivo de aclarar la situación. Según la explicación brindada por el referente de la Cámara Baja, la vinculación técnica se produjo por un descuido del encargado de sus plataformas virtuales.

El legislador intentó bajarle el tono al conflicto puertas adentro, argumentando que se trató de una desatención operativa y no de un posicionamiento político premeditado en contra de las terminales de poder de la Casa Rosada.

Funcionarios y dirigentes siguieron de cerca el impacto de la noticia, que rápidamente copó la agenda de los portales locales. En su misiva hacia los legisladores oficialistas, el diputado expresó: “Se ve que el link de esa noticia llegó a varias personas. Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia es irrelevante”.

Asimismo, calificó la posterior viralización como una maniobra planificada por sectores ajenos. En sus propias palabras, se trató de una acción que buscaba perjudicar la cohesión del espacio político mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, argumentando que cualquier enlace abierto desde navegadores móviles bajo ciertas condiciones puede replicar la identidad del remitente original de forma indefinida.

Las grietas en La Libertad Avanza

La difusión del incidente profundizó los alineamientos internos en el entorno virtual de la fuerza gobernante.

El asesor Santiago Caputo reaccionó de forma pública compartiendo las capturas de pantalla de la cuenta cuestionada, la cual fue dada de baja de la plataforma minutos después de que se hicieran públicas las primeras advertencias sobre su origen.

La baja del perfil incrementó los cruces de declaraciones entre diferentes referentes de la estructura partidaria, ensanchando la grieta entre el sector institucional del Congreso y el ala dura de los estrategas digitales de Balcarce 50.

Karina Milei y Santiago Caputo. Archivo. Karina Milei y Santiago Caputo, dos integrantes clave del círculo de Javier Milei.

La diputada Lilia Lemoine intervino en la discusión pública argumentando que las pruebas de archivo que circulaban en las plataformas correspondían a montajes falsos destinados a desgastar la figura del presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, referentes del sector digital del gobierno nacional, como Daniel Parisini, conocido en las redes como Gordo Dan, respondieron a los argumentos defensivos aportando registros de archivos digitales para validar la autenticidad de las interacciones previas de la cuenta eliminada.

Estas discusiones reflejan la complejidad de la coordinación en el plano comunicacional del oficialismo, en un escenario donde el monitoreo de las redes sociales ocupa un lugar central en la estrategia política diaria de las principales autoridades del país.

Este tipo de disputas virtuales no es nuevo para la fuerza oficialista, que ha construido gran parte de su capital político sobre el ecosistema digital. Sin embargo, la escala que tomó el cruce de reproches encendió las alarmas en el bloque parlamentario en una semana clave para el tratamiento de proyectos económicos de alto impacto.

Las cuentas de militantes e influenciadores libertarios se dividieron rápidamente entre quienes respaldaban la honestidad de Menem y los que exigían una purga inmediata en los equipos de prensa del Congreso, acusándolos de jugar para la oposición o de responder a viejos esquemas de la política tradicional.

Hacia el final de la jornada, las aguas parecieron calmarse en la superficie, pero los operadores políticos de La Libertad Avanza reconocen de manera subterránea que la confianza mutua quedó severamente dañada.

El control de los relatos digitales y la autoría de las campañas de opinión siguen siendo el principal botín de guerra en un espacio que prescinde de las estructuras partidarias tradicionales y -aparentemente- prefiere dirimir sus liderazgos a través de la métrica de interacciones y el impacto en las pantallas.