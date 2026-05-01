La nueva Legislatura arranca con ventaja oficialista y el desafío de sostener acuerdos

Una Legislatura a prueba

Sólo describir el panorama llama la atención, porque ni en la época de mayor unión de Cambia Mendoza se daba este nivel de poderío. Pero ahora, cuando la Legislatura se eche a andar, las espadas políticas de Cornejo tendrán que desplegar sus encantos para tejer los acuerdos que les aseguren el apoyo que necesitan.

A primera vista no parece una tarea fácil. Si bien Cornejo y su ministro de Gobierno, Natalio Mema, ya generaron una cálida reunión con los debutantes legisladores libertarios para contarles de sus planes del año legislativo, habrá que dejarlos rodar para probar la fidelidad con los planes del mandatario.

Legisladores de La Libertad Avanza junto a Alfredo Cornejo y Natalio Mema Alfredo Cornejo y Natalio Mema se reunieron con los diputados y senadores debutantes de La Libertad Avanza, para consolidar la sociedad que los llevó a la Legislatura.

"Hay iniciativas del gobierno nacional que en Mendoza no se van a replicar tal cual, como es el caso de la eliminación de las PASO; y en esas diferencias deberemos ver si los libertarios entienden la particularidad de la postura mendocina", se sinceró un radical que estará abocado a la futura negociación con sus pares de La Libertad Avanza.

Los mismos componedores radicales deberán estar alertas para ver cómo se comportan los legisladores que le responden políticamente a Luis Petri, para que -llegado el caso de que haya diferencias entre las políticas nacionales y las provinciales- no se terminen inclinando siempre en respaldo a la postura presidencial.

Debutan 12 legisladores libertarios bajo el ala de Facundo Correa Llano

Por primera vez desembarcan 12 legisladores de La Libertad Avanza: son 7 diputados y 5 senadores que políticamente le responden al presidente del partido a nivel local, Facundo Correa Llano.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Facundo Correa Llano El diputado nacional Facundo Correa Llano lidera La Libertad Avanza en Mendoza, y comanda a los legisladores provinciales también. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

De ellos, sólo cuatro tienen experiencia en cargos políticos.

Se trata del senador Lucas Fosco, quien se desempeña como titular del Departamento de Políticas Sociales del PAMI Mendoza; María Fernanda Kaufman, actual funcionaria del PAMI y responsable del Departamento Administrativo de la Unidad de Gestión Local IV Mendoza; y la diputada María Inés Ramos, abogada que encabeza desde septiembre de 2024 la Agencia Territorial Mendoza de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

A ellos se suma Macarena D’Ambrogio, quien es arquitecta y trabajó en la subdirección de Obras Privadas de Luján de Cuyo. La flamante senadora es la pareja de Facundo Correa Llano y tesorera del partido en la provincia.

El resto debutará en política en la Legislatura y si siguen la línea de conducta de Correa Llano van a defender a capa y espada los mandatos de Javier Milei y su equipo.

Anuncios y un balance minero positivo

En su discurso del 2025, Alfredo Cornejo puso sobre la mesa una piedra con cobre y, enfático, arengó a los legisladores con una frase que marcó sus aspiraciones: "Hagamos cobre, mejor vino y cuidemos el agua".

Alfredo Cornejo Minería Asamblea Legislativa 2025.jpg Cornejo seguramente avanzará con un balance del avance de la minería en Mendoza.

En aquel momento, la exploración de proyectos de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental era incipiente y esa Legislatura ni siquiera había tratado la Declaración de Impacto Ambiental de explotación de San Jorge en Uspallata.

Ahora es de esperar que el gobernador saque pecho cuando haga el balance del presente minero en Mendoza. Sin ir más lejos, podrá marcar que en Distrito Minero de Malargüe ya son 61 las iniciativas que tienen aprobadas las declaraciones de impacto ambiental y otras 71 esperan a que las apruebe esta nueva Legislatura.

También podrá sacar a relucir que la minera San Jorge, titular de PSJ Cobre Mendocino, no sólo comenzó a perforar para ampliar la zona de explotación sino que está en trámite la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), ya que se presentó formalmente para acceder a los beneficios del programa, con un proyecto de inversión de 630 millones de dólares para la etapa de construcción, una cifra superior a la prevista inicialmente.

En el área de Hacienda es factible que el gobernador revele cómo pretende modificar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, ya que en ese ministerio cuestionan que sea productivo como herramienta crediticia: aseguran que se quedó sin capital para asistir al sector productivo.

amenazas en las escuelas Es probable que Alfredo Cornejo anuncie que pretende reformar el Código Contravencional para endurecer las sanciones a los padres que no cumplan con su responsabilidad parental.

Como una muestra de la reacción para controlar la paranoia que se creó con las amenazas de tiroteos, Cornejo probablemente anuncie una reforma del Código de Contravenciones para endurecer las multas y sanciones a padres que no cumplan con la responsabilidad parental. Es probable que también adelante cómo serán los simulacros que prevén hacer en distintos colegios para concientizar en medio del nuevo protocolo vigente para los casos de tiradores activos.

En Salud, se espera que anuncie las motoambulancias para mejorar el tiempo de asistencia de esos médicos a los casos de urgencias, y también la promoción de maternidades modelos y seguras, en donde las gestantes puedan tener disponibilidad de obstetras y anestesistas las 24 horas, todos los días.

La agenda de la Asamblea Legislativa 2026

La Asamblea Legislativa del 2026 se puede seguir por los canales digitales de la Legislatura de Mendoza: Radio Legislatura y canal de YouTube.

El cronograma de actividades está previsto así:

9 hs. – Saludo a la Formación Policial e izamiento de la Bandera en Paseo Sarmiento, a cargo de la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba; el presidente de la H. Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y presidentes de bloques de ambas Cámaras.

9.15 – Inicio de la Asamblea Legislativa. Izamiento de banderas y lectura de la Orden del Día. Designación de la Comisión de Exterior e Interior. Cuarto Intermedio.

9.45 – Recepción del gobernador de la Provincia por la comisión de Exterior, en Paseo Sarmiento. Saludo de Honor a la Formación por parte del gobernador en la explanada de la Legislatura. Recepción del mandatario por la comisión de Interior en el Salón Rojo. Ingreso al Recinto de Sesiones.