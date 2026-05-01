Los ejes del discurso del gobernador Cornejo en la Legislatura

A continuación, otros 5 anuncios fundamentales para el año legislativo que comienza:

Reforma del financiamiento productivo: el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para eliminar el histórico Fondo para la Transformación y crear en su lugar la Dirección de Financiamiento Productivo. Esta nueva entidad funcionará bajo la órbita de los ministerios de Producción y de Hacienda, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito privado mediante el subsidio de tasas, en lugar de intentar reemplazar al sistema financiero. Actualización de la Ley de Hidrocarburos: con el fin de potenciar el desarrollo de la "Vaca Muerta mendocina" y la producción convencional, se remitirá un proyecto para actualizar la normativa vigente. La iniciativa busca dar mayor previsibilidad a los inversores, mejorar la fiscalización estatal y elevar los estándares de protección ambiental en el sector. Impulso a la minería en Malargüe y promoción del litio: Cornejo anunció el envío de un tercer paquete de proyectos para el Malargüe Distrito Minero Occidental. Asimismo, se someterá a evaluación legislativa el proyecto “Don Luis y Otros”, que marca el inicio de la exploración formal de litio en la provincia, buscando diversificar la matriz productiva. Código Unificado de la Construcción: se presentará una herramienta moderna y consensuada para todo el territorio provincial: un nuevo código para construir. Este proyecto busca simplificar trámites y estandarizar criterios en los 18 municipios, facilitando la inversión privada y el desarrollo urbano. Reorganización del Instituto de Juegos y Casinos: el gobernador enviará un proyecto de ley para reorganizar íntegramente el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). El objetivo es garantizar su sustentabilidad financiera, modernizar su funcionamiento operativo y asegurar que los recursos excedentes sigan financiando áreas críticas como salud y educación. asamblea legislativa 1 de mayo legislatura discurso La asamblea legislativa a pleno, durante el discurso que dio este viernes el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Otras novedades que anunció Cornejo para Mendoza

Como se apuntó más arriba, el gobernador de Mendoza se refirió a la expansión del Tren de Cercanías del Este. Anunció una ampliación significativa del proyecto original: aunque inicialmente se licitaron 33 km, gracias a un proceso competitivo que resultó en costos menores a los previstos (aprox. 196.000 millones de pesos), se construirán 12,6 km adicionales.

Con esto, el trazado totalizará 45 km, atravesando Maipú hasta llegar a Luján de Cuyo, contando con un total de 19 paradores y estaciones. Esta obra permitirá que la red ferroviaria total de Mendoza alcance los 80 km.

tren cercanías Así era el plan previo del Tren de Cercanías. Ahora será ampliado.

Tren de Cercanías La nueva traza proyectada para el Tren de Cercanías incluye a Luján de Cuyo, tal como mostró en este mapa el gobernador Cornejo durante su discurso del 1 de mayo.

Asimismo, el radical habló del plan de perforación en la "Vaca Muerta Mendocina". Confirmó que la fase de exploración ha dado resultados positivos y anunció un ambicioso plan para 2026. Las empresas YPF y la UTE Quintana-TSB ejecutarán un pool de perforación de cinco nuevos pozos para validar definitivamente el potencial de la formación.

Complementariamente, se lanzará una licitación para crear una Base de Datos Geológica provincial, que centralizará información histórica para reducir la incertidumbre de los inversores y acelerar nuevos proyectos mineros e hidrocarburíferos.

Otro aspecto que resaltó Cornejo fue que Mendoza se ha consolidado como una de las provincias líderes en energía solar mediante una planificación estatal estratégica y la colaboración con el sector privado, logrando superar la meta de 700 MW instalados para 2026 con la proyección de alcanzar los 1.000 MW hacia 2030.

En este marco subrayó la reciente inauguración del Parque Solar Anchoris (180 MW) y la operatividad del Parque Solar San Rafael (180 MW), a los que se sumará en los próximos días la puesta en marcha total de El Quemado (305 MW), que será el desarrollo solar más grande del país y el primero en ser aprobado por el RIGI.

Lo ya logrado, según Cornejo

En cuanto a los logros que -según el gobernador- ya se han conseguido en Mendoza, vale mencionar la baja en las tasas de homicidio y la ampliación del sistema de transporte, los recursos destinados a vivienda y avances en salud como la proyectada ampliación del hospital Notti.

La siguiente infografía fue realizada a través de NotebookLM:

infografía apertura de sesiones

Desde luego, se trata de la visión oficialista de la gestión. Diario UNO se dedicó a rescatar perspectivas diversas en otras notas de su home.