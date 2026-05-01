La ampliación del Tren de Cercanías, el golpe de efecto de Cornejo en la apertura del año legislativo

A lo largo de su discurso, Alfredo Cornejo también hizo hincapié en lo hecho el último año en materia de minería y anunció que en 2026 enviará a la Legislatura un tercer paquete de proyectos ubicados en Malargüe Distrito Minero Occidental.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Martín Kerchner Alfredo Cornejo Hebe Casado 6 Alfredo Cornejo anunció obras, más minería, proyectos educativos y cambios legislativos. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

A su vez, reveló que avanzan los estudios del Distrito Minero Norte “con más de 150 derechos mineros identificados, vinculados especialmente a proyectos de cobre en etapas tempranas de exploraciones”.

Y anticipó que “Mendoza volverá a ser epicentro de la minería con la cumbre Mendoza 2026, que reunirá a la Mesa del Cobre y a expertos del sector”.

Entre los anuncios clave, Alfredo Cornejo puntualizó que junto a la DGE e Infraestructura se encuentran trabajando en un programa de primera vivienda para docentes.

El discurso de Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2026

Una sociedad se sostiene sobre el valor del trabajo. Los mendocinos lo sabemos porque está en el corazón de nuestra cultura; por eso quiero expresar nuestro compromiso de hacer que ese esfuerzo tenga reglas claras de juego y un rumbo social y económico.

Todos sabemos, aunque no siempre lo admitimos, que para crear empleo se necesita un contexto de racionalidad económica, no solo en Mendoza sino en todo el país.

Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene orgullosamente acompañando. La confianza es necesaria para que se abran oportunidades reales de crecimiento en nuestra provincia.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Lucas Ilardo y Felix Gonzalez Omar Parisi Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En este momento de desafíos cruciales el esfuerzo de la gente está siendo enorme y las tensiones de la transición impactan sobre un tejido social ya fragilizado por décadas de crisis recurrentes.

El esfuerzo de la gente no puede ser una variable más sino el punto de partida de cada decisión que se tome. En Mendoza sostenemos esa premisa.

Lo estamos logrando porque tenemos una administración ordenada producto de haber hecho las cosas bien y a tiempo. Aun cuando estamos asumiendo responsabilidades que en otros años recaían sobre el gobierno nacional.

Este gobierno quiere anticiparse para impulsar el crecimiento. Basta un ejemplo concreto: la obra pública alcanza el 14.5% total de los gastos. Un récord en medio de la fuerte caída en la construcción a nivel país.

Inversión, crédito y subsidios

El resultado de todo esto es que en el 2026 la inversión pública representará la mayor proporción del gasto total en la historia reciente de esta provincia.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura intendentes Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Esto lo menciono no como un dato de orgullo contable, sino como evidencia de un modelo que funciona: orden fiscal, menos impuestos al que produce, inversión sostenida y un Estado que entiende que su rol es facilitar y no obstaculizar.

Hay mucho por hacer todavía y se vienen más reformas. Se van a utilizar dos herramientas de probada efectividad: destinaremos recursos con el subsidio de tasa de créditos otorgados por el sistema financiero. En segundo lugar, ampliaremos los fondos de garantías para que más pymes puedan concretar proyectos de inversión en mejores condiciones financieras que den los bancos. Para el manejo de estas herramientas se enviará un proyecto de ley que elimina el Fondo de Transformación y crea un nuevo régimen.

Nuevo proyecto de ley

Vamos a enviar un proyecto de ley para reformar el Instituto de Juegos y Casinos.

Fondos del Resarcimiento

Bajo la premisa del repago estamos financiando no solo las obras de hoy, sino las que se vienen. Más de 60 obras se hicieron con estos fondos: energía, obras hídricas, conectividad vial y ferroviaria; todo, con reglas claras. 93 empresas participaron de esas licitaciones. El 74% de las adjudicaciones se realizaron por debajo del presupuesto.

Nueva obra en el Acceso Sur

Quiero anunciar además una nueva intervención en la RN40: el puente en calle Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz, con una inversión de 5 millones de dólares.

Permitirá integrar ambos lados del departamento, eliminar el “efecto barrera” del Acceso Sur y beneficiar directamente a más de 20.000 usuarios, además de descongestionar arterias clave como Sarmiento y Rawson.

Se extiende el Tren de Cercanías

Podemos anunciar con satisfacción que por menos monto al presupuestado construiremos 12,6 kilómetros más para que atraviese todo Maipú y llegue a Luján de Cuyo. Totalizando así 45 kilómetros.

Vamos a enviar un proyecto para modificar el Código de construcción provincial.

Anuncios en minería

PSJ Cobre Mendocino iniciará la construcción de mina y planta de producción a fines de este año.

Quiero anunciar que estamos avanzando con los estudios del distrito minero norte con más de 150 derechos mineros identificados, vinculados especialmente a proyectos de cobre en etapas tempranas de exploraciones.

Junto a Impulsa Mendoza y actores del sector financiero, lanzamos Andean Bridge, una iniciativa que busca conectar el mercado de capitales con proyectos mineros que buscan financiamiento.

Mendoza volverá a convertirse en el epicentro de la minería con la cumbre Mendoza 2026 de minería sostenible reuniendo a la Mesa del cobre y expertos del sector.

La gestión de hidrocarburos

Proyecto de actualización de la Ley de Hidrocarburos para mejorar el marco legal de Mendoza y darle más previsibilidad al que invierte y más capacidad a la provincia y al Estado.

YPF obtuvo resultados positivos en los dos pozos perforados, mientras que la UTE Quintana–TSB volvió a ejecutar estudios específicos que no se realizaban en la provincia desde 2017 y que permitieron seguir comprobando el potencial de la formación.

En 2026 ambas empresas ejecutarán un ambicioso plan con un pool de perforaciones, mediante 5 pozos, que permitirán seguir validando el potencial de la Vaca Muerta mendocina.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Martín Kerchner Alfredo Cornejo Hebe Casado 2 Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Empleo y crédito para pymes

Mendoza registra una desocupación del 6,7%, que la ubica por debajo del promedio nacional y del de Buenos Aires y Córdoba.

Hemos consolidado a Mendoza como un nodo logístico. El corredor Palmira- Agrelo canaliza el 70% del tránsito de la Ruta 7, a la vez que avanzamos con nuevos desarrollos con los hub de Luján y del Este. Pero para producir, se necesita financiamiento y por eso lanzamos una línea de crédito para pymes con el BICE.

Turismo

El programa Pioneros recibió más de 60 proyectos de los cuales 30 ya están aprobados con beneficios fiscales por 5 años para desarrollar servicios turísticos en cordillera, precordillera, Huayquerías, San Rafael y La Payunia.

Motoambulancias

Ordenamos el financiamiento del sector de salud pública. El Reforsal recaudó $17.000 millones. En 2026 ya superamos lo recaudado en todo 2024.

La Fuesmen, con todo su prestigio, realizará una fuerte inversión en equipamiento. Inauguraremos un centro de diálisis de última generación e iniciaremos la construcción de un centro de patología modelo, que hoy no se hace en el país por falta de estos centros en el interior.

Hemos fortalecido el SEC y sumaremos la Unidad Médica de Intervención Rápida con motos para actuar con mayor agilidad en zonas urbanas y llegar con mayor rapidez, que ya se ha mejorado el promedio y estamos casi en estándares internacionales.

Salud mental

Afianzamos la red de salud mental con 213 efectores, dispositivos intermedios y formación de médicos de familia. Este año pondremos en marcha el primer servicio de deshabituación en el Hospital El Sauce, avanzaremos en una comunidad terapéutica y habilitaremos un nuevo edificio en General Alvear.

Anuncio que enviaremos un proyecto de ley para construir un nuevo hogar Santa Marta para adultos mayores.

Educación

El 100% de los chicos en edad de primaria están en la escuela, y no queremos solo eso, sino que tengan futuro. Vamos a garantizar que todos los chicos de 3 años tengan sala de 3 años en el 2027, avanzando hacia la obligatoriedad en el 2028.

En estos 2 años, hemos creado 240 salas de 3 años nuevas, con personal para la atención de esas salas. Trabajaremos en el desarrollo del lenguaje desde el primer año de vida, apuntando a un programa que esperamos que tenga continuidad: el programa de nutrición del lenguaje.

Es una gracia leer ránking con provincias que no miden sus sistemas educativos. Realmente suenan poco creíbles. Nosotros estamos midiendo sistemáticamente lectura y matemática en todos los niveles. Hay una mejora de la comprensión lectora.

En la secundaria estamos recuperando el valor del esfuerzo. Los adolescentes que tienen en edad para estar en la escuela está registrado el 92%. Hay más exigencia y sistemas que permiten anticipar el abandono. Pero, además, estudiantes de toda la provincia podrán certificarse en IA dentro de la escuela en los próximos meses.

Estamos impulsando un nuevo modelo de escuela técnica, más conectado con el desarrollo productivo.

Fuerte incorporación de tecnología: una verdadera revolución digital en las escuelas, con equipamiento, plataformas e inteligencia artificial y 75 millones de dólares de financiamiento internacional, que va muy adelantado en las aprobaciones.

Ya entregamos 18 de las 33 escuelas prometidas. Y estamos trabajando en un programa para facilitar el acceso a la vivienda para docentes, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.

“El orden no se negocia y la seguridad es prioridad”

En 2025, la tasa de homicidios dolosos fue de 3,1 cada 100 mil habitantes, con una caída del 61% en diez años y por debajo de la media nacional. Los homicidios en ocasión de robo bajaron un 57% interanual, alcanzando un mínimo histórico. Los robos agravados con arma de fuego descendieron un 19,3% y los eventos del 911 por asaltos a mano armada cayeron un 26,7%. Los hurtos y robos simples disminuyeron un 27% respecto de 2024, con niveles comparables a los de la pandemia. Incluso en el robo de vehículos.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Alfredo Cornejo 5 Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Estos resultados responden a una decisión no solo del gobernador, sino a una decisión que creo que la mayoría de la población de Mendoza tiene muy clara: cometer delitos debe tener consecuencias. Y aquí debo decirles que en diciembre de 2015 había 3.700 personas privadas de la libertad en el sistema mendocino, sin infraestructura carcelaria, el 70% de los privados de la libertad estaban procesados y no condenados. Estaban en procesos de muchos años y solo el 30% condenados. Hoy la provincia tiene casi 8.000 personas privadas de libertad entre los que están en el sistema penitenciario y los 600 que hay en domiciliaria. El 70% está condenado y el 30% en proceso. Se revirtió el funcionamiento del sistema penal.

No nos enorgullece tener más personas privadas de la libertad, pero creemos que es el principal remedio para haber bajado los delitos más violentos. Esa gente, si está condenada, es gente que tiene dificultades para convivir con los ciudadanos de bien que cumplen con la ley por eso queremos contar que hemos duplicado operativos respecto del 2024 y realizamos, con colaboración de la Justicia federal, 22 allanamientos diarios, lo que es una cifra récord en Mendoza.

La conclusión de Alfredo Cornejo

En los últimos años, hay quienes han insinuado con insistencia que Mendoza habría quedado rezagada respecto del promedio nacional. Es una mirada que, cuanto menos, debe ser contrastada con datos, porque en un contexto de inestabilidad macroeconómica, inflación alta y bajo crecimiento, el diagnóstico no puede basarse sólo en percepciones, sino en evidencia completa.

Y esa evidencia muestra con claridad que, al comparar los principales indicadores económicos y sociales oficiales nacionales de la economía -producto bruto, empleo, desempleo, tasa de actividad, pobreza e indigencia- Mendoza se ubica dentro de la media nacional: en algunos casos, levemente por encima; en otros, levemente por debajo. No surge de los datos una provincia rezagada, sino una provincia que atravesó las mismas restricciones macroeconómicas que el resto del país y, al mismo tiempo que las arrastraba, ordenó sus cuentas públicas.

Quiero proponerles dar un paso más. Entrar en una nueva fase de la transformación de Mendoza. Se trata de pensar el crecimiento de manera integral. De construir una visión compartida entre el sector público y el privado.

Hay palancas estratégicas que debemos seguir fortaleciendo: la gestión eficiente del agua; el acceso al financiamiento; el fortalecimiento de las cadenas de valor; la infraestructura logística y de servicios; la apertura e internacionalización; la innovación y la transformación digital; la educación y la formación para el trabajo; y la producción de información estratégica, porque sólo se puede mejorar de manera sostenida aquello que se mide, se evalúa y se gestiona con seriedad. La visión que hoy propongo trasciende un turno de gobierno y también los calendarios electorales.

Quiero destacar un dato histórico de nuestro gobierno: solo hubo dos veces que Mendoza recibió fondos por resarcimiento. La vez anterior se usó para los balances de los bancos privatizados; en cambio, esta vez se usó para hacer obras que duran para siempre. Antes se dio plata a unos pocos y ahora, se invierten en el 100% de los mendocinos, de sus rutas, de su gente.

Son poco 1.023 millones de dólares. Ojalá el devenir del crecimiento permita engrosar esa cifra, pero es lo que tenemos disponible. No cubre todas las expectativas ni las demandas, pero es un gran avance.

Ustedes saben que nunca me ha temblado el pulso para avanzar en cambios estructurales.

Lo hice en educación, lo hice en salud, lo hice en justicia con cambios que parecían imposible. Lo hice en seguridad, construyendo un nuevo paradigma en favor de la gente decente que cumple la ley. No me tembló el pulso para cesantear a 60 comisarios ni para dar un solo indulto a un delincuente.

Pagué costos, pero hoy tenemos un Estado más útil y más inteligente que el que tomamos en su momento. Y esa es la única recompensa real que cuenta cuando uno elige dedicar la mayor parte de su vida al servicio público.

Queda mucho por hacer. No estamos esperando condiciones ideales. Estamos creando condiciones posibles para construir futuro. Porque atreverse a construir futuro es el verdadero cambio de fondo.

Con este balance, que incluyó proyecciones para lo que resta del año, Alfredo Cornejo dejó inaugurado el año de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza.