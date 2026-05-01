Inicio Política Legislatura
Expectativa

Fotos: así fue la previa en la Legislatura antes del discurso del gobernador

Alfredo Cornejo abre las sesiones ordinarias con mayoría récord y una agenda centrada en minería y seguridad. Aquí, el minuto a minuto de la previa

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

El gobernador Alfredo Cornejo inauguró este viernes el 186° período de sesiones ordinarias en una Legislatura que, en los papeles, le resulta más que favorable. El gobernador llegó a la Asamblea Legislativa respaldado por una alianza estratégica con los libertarios, consolidando la bancada oficialista más numerosa desde la creación de Cambia Mendoza en 2015.

Su discurso, previsto para las 10 de la mañana, combina un fuerte balance de la expansión minera -con el foco puesto en el cobre de Malargüe y el proyecto San Jorge- con anuncios de alto impacto en seguridad y salud.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura 5
Ya se vive clima de Asamblea Legislativa. Alfredo Cornejo inaugura las sesiones ordinarias con su balance anual.

Ya se vive clima de Asamblea Legislativa. Alfredo Cornejo inaugura las sesiones ordinarias con su balance anual.

Entre los puntos destacados de la agenda oficial aparecen la reforma del Código de Contravenciones para endurecer sanciones a padres por responsabilidad parental, cambios en el Fondo para la Transformación y la implementación de "motoambulancias" para urgencias. Te invitamos a seguir el minuto a minuto de la previa, la llegada de los protagonistas y todos los detalles de una apertura que definirá el rumbo político y económico de Mendoza para el 2026.

Live Blog Post

Llegó el gobernador Cornejo a la Legislatura provincial

Alfredo Cornejo afronta su penúltima apertura de la Asamblea Legislativa. Se trata del séptimo discurso de esta clase en su carrera como dirigente político.

El acto protocolar incluyó un número musical; luego, los legisladores y el público cantaron el Himno Nacional y se aprestaron para escuchar al mandatario.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Alfredo Cornejo 3
Se espera que el mandatario provincial haga anuncios este viernes.

Se espera que el mandatario provincial haga anuncios este viernes.

Live Blog Post

Hebe Casado y Peti Lombardi izaron la bandera

Como es tradición en la apertura del año legislativo, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Hebe Casado y el presidente de cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombadi, izaron la bandera nacional.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Andres Peti Lombardi Hebe Casado
Casado, Lombardi y la Bandera Nacional.

Casado, Lombardi y la Bandera Nacional.

Live Blog Post

Ulpiano Suarez y Matías Stevanato se mostraron juntos en la previa

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez (UCR), y el de Maipú, Matías Stevanato (PJ), se mostraron juntos en la puerta de la Legislatura, donde dialogaron con Canal 7.

"Tengan la certeza de que desde donde me toque estar en 2027 voy a seguir laburando por Mendoza y estoy seguro de que Matías también lo va a seguir haciendo", consideró Ulpiano. Sabe lo que dice: ambos suenan como posibles candidatos a la gobernación.

A su lado, un risueño Stevanato asentía en medio de un clima visiblemente cordial entre dos referentes de fuerzas políticas distintas.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Ulpiano Suarez Matias Stevanato 4
Stevanato y Suarez, juntos en la puerta de la Legislatura.

Stevanato y Suarez, juntos en la puerta de la Legislatura.

Live Blog Post

Marcos Calvente habló sobre las obras en Acceso Este

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, también se hizo presente en la Legislatura -con look renovado, hay que decirlo-, y comentó algunas novedades sobre las obras en el Acceso Este.

En la explanada de la Legislatura, el jefe comunal confirmó que ya se adjudicó la megaobra del Acceso Este "a una UTE de dos empresas mendocinas que son Aifra y Green, dos firmas que tienen amplia expertise en obras viales".

"Lo importante es que el presupuesto presentado, el costo de la obra con el cual esta UTE pretende llevarla adelante es menor al presupuesto oficial. Es decir que hay un ahorro económico, pero lo sustantivo de esta propuesta es el tiempo. Porque proponen ejecutar la obra con una reducción en los plazos de 8 meses", adelantó Calvente.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Marcos Calvente
Calvente, con nuevo look, describió detalles sobre

Calvente, con nuevo look, describió detalles sobre "la obra más importante de los últimos 50 años".

Live Blog Post

Martín Kerchner: "Necesitamos empatía y que el gobierno nacional ponga la economía a funcionar"

El presidente provisional del Senado provincial, Martín Kerchner, dialogó con la prensa en la previa de la apertura de sesiones ordinarias y compartió su análisis sobre el panorama del 2026, la economía nacional y sus ecos en las arcas provinciales.

"Creo que no se sale del shock room rápidamente. La salida de Argentina va a ser muy difícil, y en el medio de eso hay que tener empatía, escuchar, que el Estado cumpla sus funciones y que la Nación pueda poner el motor económico a funcionar para que haya más actividad", señaló el radical.

Respecto al año legislativo que viene, Kerchner señaló que "más allá de lo que se diga en las crónicas periodísticas, la Legislatura de Mendoza cumple su función, dialoga y hace cambios".

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Martin Kerchner

Live Blog Post

Las autoridades de la Legislatura, los primeros en llegar

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, fue uno de los primeros en llegar a la Legislatura.

“Estimo que el gobernador Alfredo Cornejo hará un balance del año y la proyección para lo que viene, en un país que ha mejorado la expectativa y que espera que se reactive la economía”, dijo sobre el discurso de apertura de sesiones ordinarias.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Andres Peti Lombardi 1
Andrés Lombardi en la Legislatura. El presidente de la Cámara de Diputados izó la bandera argentina junto a Hebe Casado y Martín Kerchner.

Andrés Lombardi en la Legislatura. El presidente de la Cámara de Diputados izó la bandera argentina junto a Hebe Casado y Martín Kerchner.

La vicegobernadora Hebe Casado, presidenta del Senado, anticipó que Cornejo dictará las pautas para el año que se inicia este 1 de mayo: “Será un discurso de menos de una hora. En ese discurso se van a plantear cómo será el futuro y el paso adelante que dará Mendoza”.

Tras el izamiento de la bandera nacional, se espera la llegada del gobernador.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar