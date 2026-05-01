El gobernador Alfredo Cornejo inauguró este viernes el 186° período de sesiones ordinarias en una Legislatura que, en los papeles, le resulta más que favorable. El gobernador llegó a la Asamblea Legislativa respaldado por una alianza estratégica con los libertarios, consolidando la bancada oficialista más numerosa desde la creación de Cambia Mendoza en 2015.
Fotos: así fue la previa en la Legislatura antes del discurso del gobernador
Alfredo Cornejo abre las sesiones ordinarias con mayoría récord y una agenda centrada en minería y seguridad. Aquí, el minuto a minuto de la previa
Su discurso, previsto para las 10 de la mañana, combina un fuerte balance de la expansión minera -con el foco puesto en el cobre de Malargüe y el proyecto San Jorge- con anuncios de alto impacto en seguridad y salud.
Entre los puntos destacados de la agenda oficial aparecen la reforma del Código de Contravenciones para endurecer sanciones a padres por responsabilidad parental, cambios en el Fondo para la Transformación y la implementación de "motoambulancias" para urgencias. Te invitamos a seguir el minuto a minuto de la previa, la llegada de los protagonistas y todos los detalles de una apertura que definirá el rumbo político y económico de Mendoza para el 2026.