Fotos: así fue la previa en la Legislatura antes del discurso del gobernador

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Marcos Calvente habló sobre las obras en Acceso Este

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, también se hizo presente en la Legislatura -con look renovado, hay que decirlo-, y comentó algunas novedades sobre las obras en el Acceso Este.

En la explanada de la Legislatura, el jefe comunal confirmó que ya se adjudicó la megaobra del Acceso Este "a una UTE de dos empresas mendocinas que son Aifra y Green, dos firmas que tienen amplia expertise en obras viales".

"Lo importante es que el presupuesto presentado, el costo de la obra con el cual esta UTE pretende llevarla adelante es menor al presupuesto oficial. Es decir que hay un ahorro económico, pero lo sustantivo de esta propuesta es el tiempo. Porque proponen ejecutar la obra con una reducción en los plazos de 8 meses", adelantó Calvente.