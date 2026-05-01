La prometida cárcel de Cacheuta, la deuda de Cornejo en la antesala del año legislativo

En contraposición a ese silencio en Cacheuta, la ampliación de la Unidad X en El Cerrito, San Rafael, sí avanzó en los canales administrativos. De hecho, en enero de 2026 el Gobierno oficializó el llamado a licitación para transformar esa unidad en un complejo penitenciario integral, con casi 200 nuevas plazas, talleres laborales y espacios educativos.

La prometida cárcel de Cacheuta

“Quiero anunciar que se construirá una cárcel más en el predio de Cacheuta, destinada a pequeños delitos. Asimismo, presentaremos una ley para adaptar el régimen de ejecución de este tipo de penas", decía Alfredo Cornejo hace un año, sin mayores precisiones.

Tiempo después, Diario UNO reveló que el complejo proyectado contemplaba unas 400 camas y estaría destinado a personas condenadas por delitos menores -como robo de celulares, ruedas o arrebatos en la vía pública-, con penas efectivas de entre uno y tres años. La ubicación prevista: entre Almafuerte I y Almafuerte II.

Según un primer boceto, la nueva cárcel incluiría 8 pabellones –para 48 internos cada uno-, además de patio y un salón de visitas.

carcel de cacheuta gemini La nueva cárcel para delitos menores sigue en carpeta del Ministerio de Seguridad.

Al apoyarse sobre uno de los laterales del perímetro de Almafuerte II, la construcción -planteada en sistema en seco- requeriría cerrar solo tres de sus lados, lo que permitiría reducir costos y tiempos de obra.

Avances en el frente legal

Pero, aunque la construcción de la cárcel de Cacheuta sigue siendo una materia pendiente, Alfredo Cornejo sí avanzó con el andamiaje legal que había prometido para endurecer el tratamiento de los delitos menores y los casos de flagrancia.

“No habrá excusas para evitar la detención de un sospechoso, sea por un hurto simple o un robo agravado”, había planteado el gobernador el 1 de mayo pasado.

En ese sentido, la Legislatura acompañó con la reforma del Código Procesal Penal, que profundizó la oralidad, la digitalización y la celeridad de los procesos. A eso se sumó la reciente sanción de la Ley de Flagrancia, que apunta a acelerar la respuesta judicial cuando los delincuentes son detenidos in fraganti.

Para investigar y resolver este tipo de casos con mayor rapidez, además, se creó la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal jefe Fernando Giunta.

En el mismo eje de seguridad, donde también hubo un cumplimiento consistente es en el fortalecimiento tecnológico de las fuerzas. En línea con lo anunciado en 2025, Mendoza adquirió en septiembre de ese año un sistema automatizado de identificación balística.

Además, se avanzó en la meta de ampliar el sistema de monitoreo, con la integración de cámaras municipales al Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lo que permitió incrementar la cobertura en distintos puntos de la provincia.

“Hagamos cobre, mejor vino y cuidemos el agua”

Uno de los momentos más recordados del discurso del año pasado fue el gesto de Alfredo Cornejo, quien en plena alocución exhibió una piedra con cobre y una botella de vino. Con esa escena buscó reforzar su mensaje: la minería como “motor del progreso” puede convivir con el cuidado del agua y con actividades clave de Mendoza, como la vitivinicultura.

Asamblea Legislativa 2025 Alfredo Cornejo mineria Cornejo y una escena recordada de su discurso en 2025. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Tal como anunció el gobernador en aquel momento, Mendoza avanzó en la ratificación de la declaración de impacto ambiental de nuevos 27 proyectos de exploración minera en Malargüe y en el inicio de la evaluación de otros 71 proyectos más.

Incluso, en el primer trimestre de 2026, empresas como Kobrea iniciaron perforaciones, marcando el paso de la potencialidad a la exploración concreta.

El otro hito en minería fue la ratificación legislativa de la DIA de PSJ Cobre Mendocino, que ya tiene su ingreso al RIGI en proceso y comenzó a perforar buscando ampliar la zona de explotación minera.

En materia energética también se registran éxitos. En este año de gestión se inauguró el Parque Solar Anchoris, que aporta 180 MW al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para abastecer el equivalente a 125.000 hogares. El Parque Solar El Quemado de YPF Luz habilitó comercialmente sus primeros 100 MW en diciembre de 2025. Y el Parque Solar Malargüe I ya se encuentra operativo con una producción de otros 90 MW.

En hidrocarburos, tal como anunció Cornejo, se lanzó la licitación de 15 áreas petroleras (12 para exploración y 3 para explotación) durante 2025; aunque –por ahora- solo hay puja por cuatro de ellas: El Manzano, Atuel Exploración Sur, Río Atuel y Atamisqui.

El Fondo del Resarcimiento, motor de la obra pública

El balance del último año muestra un cumplimiento casi total en los anuncios vinculados al Fondo del Resarcimiento, que se consolidó como el principal motor de la obra pública local ante la ausencia de financiamiento nacional. Es el dinero que algunos también conocen como "la plata de Portezuelo del Viento".

Tal como había anticipado Alfredo Cornejo, se incorporaron los municipios de Maipú, Luján de Cuyo y Tupungato como subejecutores. Para fines de 2025, ya estaban en marcha obras hídricas y de saneamiento en esas comunas.

micromedicion lujan de cuyo agua En 2025 se hicieron importantes obras hídricas en Mendoza. Imagen ilustrativa.

En infraestructura vial, se inauguró el primer tramo de la Doble Vía del Este, el segundo está en ejecución y en marzo de este año se abrieron los sobres para licitar el tramo final, que conectará con la Ruta Nacional 7.

También avanzó el proyecto del puente sobre la RP15, en Luján de Cuyo, cuya licitación fue lanzada a mediados del año pasado. La obra -con un presupuesto de $14.700 millones- ya fue adjudicada y apunta a reemplazar la antigua estructura metálica por un puente moderno de 300 metros.

A través del mismo fondo, además, se impulsó el proceso administrativo de la Estación Transformadora Valle de Uco, una obra considerada prioritaria dentro del Plan de Alta Tensión.

En lo que va de la gestión, el Gobierno provincial logró comprometer casi la totalidad de los recursos disponibles del mencionado fondo. Para el discurso de este viernes, se esperan los últimos anuncios de inversión.

Medidores de AYSAM, a mitad de camino

“Vamos a adquirir 100.000 medidores de manera gradual y se distribuirán en todo el territorio donde opere AYSAM”, había anunciado Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa pasada.

Sin embargo, el titular de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, reconoció ante Diario UNO que la colocación se “ralentizó”. En cuanto a la compra de nuevos equipos, explicó que finalmente el organismo contará con financiamiento del BID para adquirir unos 27.000 medidores. El contrato se firmaría el mes próximo, lo que permitirá recién entonces avanzar con la licitación.

Actualmente hay alrededor de 40.000 medidores de tecnología antigua instalados. Con un ajuste en las expectativas, AYSAM proyecta incorporar entre 45.000 nuevos dispositivos con lectura remota en un plazo de uno a dos años.

Nuevas escuelas y el avance hacia la universalización de salas de 3

En su discurso ante la Legislatura en 2025, Alfredo Cornejo destacó que las transformaciones educativas estarían acompañadas por una fuerte inversión en infraestructura, con la promesa de construir 33 escuelas nuevas en todos los departamentos.

Sin embargo, ese número corresponde al total previsto para todo el mandato y no a un solo año de gestión. En ese marco, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron a Diario UNO que hasta ahora se inauguraron 17 establecimientos y que se prevé sumar uno más hacia fines de mayo de 2026.

escuelas dge construccion alfredo cornejo Cornejo ya tiene destino para casi todo el dinero del Fondo de Resarcimiento. Imagen ilustrativa.

En paralelo, la política educativa puso el foco en el binomio alfabetización-tecnología. El objetivo de duplicar las salas de 3 años -como parte de un plan que apunta a su universalización en 2027- fue respaldado por una resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE) que habilitó la apertura y refuncionalización de cargos en jardines de toda la provincia.

Por otro lado, el compromiso de incorporar Inteligencia Artificial en 250 escuelas se encuentra en etapa de implementación. Durante 2025, 150 primarias y 100 secundarias comenzaron a trabajar con plataformas de monitoreo y evaluación basadas en IA, una iniciativa que se complementó con la distribución de 700 carros digitales móviles para reforzar la conectividad en las aulas.

Obras hospitalarias, punto cumplido

Tal como había anunciado Alfredo Cornejo, se avanzó con la adjudicación en el Hospital Notti para la construcción del nuevo Centro Ambulatorio y Hospital de Día, con una inversión superior a los $38.000 millones.

También se adjudicó y comenzó a funcionar de manera progresiva el Hospital de Luján de Cuyo, presentado como el primer hospital público de gestión privada del país. En paralelo, se inauguró el Centro de Salud de Palmira, que sumó servicios de guardia y laboratorio para la zona Este.

En materia de salud mental, además, se implementó la atención protocolizada en psiquiatría para urgencias nocturnas, principalmente en las guardias de hospitales generales y especializados.

Alfredo Cornejo, en modo discurso 2026

Alfredo Cornejo llega así a su discurso anual de apertura de sesiones ordinarias con un balance marcado por avances concretos en reformas legales, incorporación de tecnología educativa, desarrollo minero y adjudicación de obras a través del Fondo del Resarcimiento.

Sin embargo, la falta de avances en la cárcel de Cacheuta y la ralentización en la colocación de medidores de agua siguen siendo cuentas pendientes que se mantienen en la columna del debe.