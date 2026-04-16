El Gobierno adjudicó la construcción de un Centro Ambulatorio en el Notti por más de $38.000 millones

centro ambulatorio notti maqueta.2JPG El Notti contará con un moderno Hospital de Día y consultorios. Imagen del proyecto.

Cómo fue la licitación para el Centro Ambulatorio del Notti

Durante el proceso se evaluaron siete propuestas de empresas y uniones transitorias, cuyos montos oscilaron entre los $30.830 millones y los $45.480 millones en sus ofertas alternativas.

Según el informe de la Comisión de Evaluación, todas las firmas cumplieron con los requisitos formales y demostraron capacidad económica suficiente para ejecutar la obra. Sin embargo, la adjudicación no se definió únicamente por precio, sino por una evaluación integral que incluyó aspectos técnicos, antecedentes y planificación.

En ese sentido, la UT adjudicataria fue considerada como la oferta “más conveniente” para el Estado provincial, en línea con lo establecido por la normativa de obra pública vigente.

centro ambulatorio notti maqueta.1JPG El proyecto para el Centro Ambulatorio contempla la construcción con materiales antisísmicos.

Cómo será el Centro Ambulatorio del Notti

La obra corresponde a la primera etapa del master plan del Hospital Notti y apunta a ampliar la capacidad de atención ambulatoria pediátrica, en un contexto de creciente demanda en el sistema de salud.

El nuevo edificio se levantará en el terreno aledaño al hospital, sobre Avenida Bandera de los Andes y la lateral del Acceso Este. La superficie total a construir será de 12.725 m² distribuidos en cinco niveles: subsuelo, planta baja, primer y segundo piso.

El proyecto busca concentrar los servicios y los consultorios especializados en un solo lugar. Allí funcionarán además gabinetes de diagnóstico, servicios de rehabilitación, oncología y hospital de día, brindando atención más ágil y de calidad a pacientes y familias.

El diseño arquitectónico responde a criterios contemporáneos de eficiencia energética y sustentabilidad, con parasoles para control solar, terrazas preparadas para la instalación de paneles fotovoltaicos y calefones solares, y sistemas de climatización de bajo consumo.

Uno de los aspectos innovadores es la construcción antisísmica con estructuras de última generación que le permitirán seguir trabajando aún después de un fuerte terremoto.