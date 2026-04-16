El sereno de una cochera tomó "prestada" una lujosa camioneta: se tomó unas cuantas copas antes de destrozarla

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Camioneta destrozada luego de un accidente

El accidente se desató minutos después de la medianoche en la intersección de la Avenida Kennedy e Islas Leones. El empleado de la playa de estacionamiento, de 35 años, circulaba a bordo de la costosa camioneta cuando impactó violentamente desde atrás a un Volkswagen Suran. En este vehículo viajaban una mujer de 51 años, una joven y un bebé de tres meses, quien debió ser trasladado de manera preventiva al Hospital Regional en una ambulancia que acudió de urgencia.

Pero la secuencia no terminó ahí. Tras el primer impacto, el conductor de la Mercedes-Benz perdió el control absoluto del rodado de alta gama y terminó estrellándose contra un Peugeot 208 que se encontraba estacionado en la zona. El parte policial fue tajante respecto al estado del vehículo alemán: “Destrucción total”.

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Alcoholemia positiva tras el accidente e investigación en curso

Al intervenir el personal de Tránsito municipal, se le realizó el test de alcoholemia a ambos conductores. Mientras que la conductora del Suran arrojó un resultado negativo, el falso dueño de la Mercedes-Benz presentaba un nivel alarmante: 2,12 gramos de alcohol por litro de sangre.

"El conductor fue demorado porque se encontraba bajo los efectos del alcohol", detalló Cristian Mulero, segundo jefe de la Unidad Regional. Fue con el correr de las horas que las autoridades descubrieron que el sujeto al volante no era el propietario del vehículo de lujo, sino un trabajador del estacionamiento que había decidido utilizar el rodado para "tareas particulares".

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Tras el escándalo, el dueño de la playa de estacionamiento se presentó ante las autoridades para radicar la denuncia por el robo de la camioneta. Ahora, los investigadores intentan determinar si esta peligrosa maniobra de "tomar prestados" los vehículos de los clientes era una práctica habitual por parte del empleado.