Gendarmería secuestró explosivos de uso minero valuados en más de $30.000.000 en una camioneta

El hallazgo en la camioneta

Los peritos confirmaron que efectivamente se trataba de material explosivo, por lo que se dispuso el secuestro y el traslado bajo cadena de custodia hacia la Base de Explosivos ubicada en Capital.

Según se puede ver en distintos portales especializados, este tipo de material suele utilizarse en actividades mineras y tareas de voladura controlada.

Por disposición judicial, el conductor involucrado no quedó detenido y continuó su itinerario, según informó Gendarmería Nacional.