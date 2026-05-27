Un operativo de rutina de Gendarmería Nacional en el Sur mendocino terminó el martes con el secuestro de explosivos valuados en más de $30.000.000. El cargamento fue hallado en la intersección de la Ruta 40 y la Ruta 221, donde inspeccionaron un vehículo y encontraron 30 cartuchos explosivos tipo Gelamón VF 80%.
Gendarmería secuestró explosivos de uso minero valuados en más de $30.000.000 en una camioneta
El hallazgo ocurrió en un control de Gendarmería sobre la Ruta 40. El cargamento incluía 30 cartuchos explosivos tipo Gelamón VF 80%
Tras el hallazgo, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que ordenó la presencia de personal especializado de la Policía de Explosivos.
El hallazgo en la camioneta
Los peritos confirmaron que efectivamente se trataba de material explosivo, por lo que se dispuso el secuestro y el traslado bajo cadena de custodia hacia la Base de Explosivos ubicada en Capital.
Según se puede ver en distintos portales especializados, este tipo de material suele utilizarse en actividades mineras y tareas de voladura controlada.
Por disposición judicial, el conductor involucrado no quedó detenido y continuó su itinerario, según informó Gendarmería Nacional.