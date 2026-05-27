La increíble historia detrás del accidente en San Vicente en el que murieron 5 personas

choque2 Las escenas que dejò el choque son tremendas.

Choque en San Vicente: la urgencia médica detrás del viaje

De acuerdo con los testimonios vecinales y la reconstrucción de las horas previas, el grupo familiar había iniciado el trayecto desde la localidad de Guernica con carácter de urgencia. El motivo del viaje era la búsqueda de asistencia médica para Maicol Benítez, un bebé de dos meses que presentaba un cuadro febril.

La decisión de trasladarse hacia un centro asistencial en Cañuelas se adoptó luego de constatar que el Hospital Cecilia Grierson, ubicado en el partido de Presidente Perón, no disponía de un médico pediatra en su servicio de guardia.

Las víctimas fatales fueron identificadas como:

Serafina Benítez Cabañas (31 años): Conductora del vehículo y residente de Guernica.

Juan Aníbal López Rodríguez (29 años).

Ninfa Ester Cabañas (49 años).

Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7 años).

Maicol Benítez (dos meses).

El impacto, por su nivel de energía, provocó la destrucción total del habitáculo del automóvil, lo que causó el fallecimiento inmediato de todos sus ocupantes.

San Vicente: reclamo social por la cobertura sanitaria

El siniestro vial reavivó los reclamos de la comunidad local respecto a la falta de profesionales en el nosocomio regional. Vecinos de las víctimas manifestaron públicamente su disconformidad con las políticas sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

Indicaron que las demandas por la designación de personal e insumos médicos en el Hospital Grierson se sostienen desde hace años de manera infructuosa, calificando la situación de desprotección estatal como un factor desencadenante en la necesidad de transitar por la ruta durante la noche.

accidente-san-vicente3 Así quedó el auto en el que viajaba una familia que pereció en el accidente en San Vicente.

La instrucción del caso quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N.º 1 de San Vicente. El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, un estudiante de ingeniería agrónoma de 28 años, permanece en calidad de detenido. En las primeras instancias procesales, el imputado hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar, mientras que el control de alcoholemia practicado tras el hecho arrojó un resultado negativo.

El expediente incorpora dos elementos periciales de relevancia para determinar la mecánica del choque: