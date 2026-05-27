Las cinco víctimas fatales del accidente en San Vicente, entre ellas un bebé de dos meses y una nena de 7 años, se dirigían hacia Cañuelas a causa de que no encontraron un pediatra de guardia en Guernica. La investigación judicial apunta al exceso de velocidad del conductor de la camioneta y a las deficientes condiciones edilicias y lumínicas de la ruta.
La increíble historia detrás del accidente en San Vicente en el que murieron 5 personas
Se conoció el motivo por el que la familia debió trasladarse de Guernica a Cañuelas, viaje en el que sufrió el accidente y causó la indignación de vecinos y allegados
La investigación penal preparatoria en torno al siniestro vial que provocó la muerte de cinco integrantes de una familia en la Ruta Provincial 6 incorporó elementos determinantes que vinculan de manera directa la tragedia con las deficiencias estructurales en el sistema de salud pública del conurbano bonaerense.
El hecho se produjo el pasado sábado por la noche a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, cuando el automóvil Peugeot 207 en el que se trasladaban las víctimas fue impactado en la parte posterior por una camioneta Volkswagen Amarok.
Choque en San Vicente: la urgencia médica detrás del viaje
De acuerdo con los testimonios vecinales y la reconstrucción de las horas previas, el grupo familiar había iniciado el trayecto desde la localidad de Guernica con carácter de urgencia. El motivo del viaje era la búsqueda de asistencia médica para Maicol Benítez, un bebé de dos meses que presentaba un cuadro febril.
La decisión de trasladarse hacia un centro asistencial en Cañuelas se adoptó luego de constatar que el Hospital Cecilia Grierson, ubicado en el partido de Presidente Perón, no disponía de un médico pediatra en su servicio de guardia.
Las víctimas fatales fueron identificadas como:
- Serafina Benítez Cabañas (31 años): Conductora del vehículo y residente de Guernica.
- Juan Aníbal López Rodríguez (29 años).
- Ninfa Ester Cabañas (49 años).
- Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7 años).
- Maicol Benítez (dos meses).
El impacto, por su nivel de energía, provocó la destrucción total del habitáculo del automóvil, lo que causó el fallecimiento inmediato de todos sus ocupantes.
San Vicente: reclamo social por la cobertura sanitaria
El siniestro vial reavivó los reclamos de la comunidad local respecto a la falta de profesionales en el nosocomio regional. Vecinos de las víctimas manifestaron públicamente su disconformidad con las políticas sanitarias de la provincia de Buenos Aires.
Indicaron que las demandas por la designación de personal e insumos médicos en el Hospital Grierson se sostienen desde hace años de manera infructuosa, calificando la situación de desprotección estatal como un factor desencadenante en la necesidad de transitar por la ruta durante la noche.
La instrucción del caso quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N.º 1 de San Vicente. El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, un estudiante de ingeniería agrónoma de 28 años, permanece en calidad de detenido. En las primeras instancias procesales, el imputado hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar, mientras que el control de alcoholemia practicado tras el hecho arrojó un resultado negativo.
El expediente incorpora dos elementos periciales de relevancia para determinar la mecánica del choque:
- Exceso de velocidad: una declaración testimonial directa de una conductora que transitaba por el mismo tramo precisó que la camioneta la sobrepasó a una velocidad estimada en los 180 km/h pocos segundos antes de registrarse la colisión.
- Déficit de iluminación: el acta de procedimiento elaborada por el personal policial de intervención constató que el sector de la Ruta 6 donde ocurrió el impacto presentaba condiciones de visibilidad sumamente reducidas, motivadas por la total ausencia de funcionamiento de las luminarias públicas.