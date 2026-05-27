Con las obras en marcha, el Gobierno oficializó los contratos con CEOSA y Castellone para la refuncionalización de la nueva Ruta Nº 22 -Acceso Este-. El presupuesto total de la obra en zona de Maipú ronda los $50.000 millones.
Obra clave en el Acceso Este: así se dividen los $50.000 millones que cobrarán dos grandes constructoras
El Gobierno oficializó los contratos con CEOSA y Castellone, las constructoras que tienen a cargo la refuncionalización del Acceso Este
La sección 1 –que abarca el tramo entre Arturo González y Cervantes- fue adjudicada a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por casi $20.000 millones.
La sección 2 –que comprende desde Cervantes hasta la Variante Palmira-, a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., de Fernando Porreta, por poco más de $28.700 millones.
La letra chica de los contratos de la obra del Acceso Este
Mediante el decreto Nº 949, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó los primeros dos contratos para la gran obra en el Acceso Este; particularmente para de la etapa de 19 kilómetros que comprende el tramo entre Arturo González y Lamadrid –Variante Palmira-, en Maipú.
Según los contratos firmados, las constructoras tendrán un año para la finalización de los trabajos en ambas secciones.
Para avanzar, las empresas adjudicatarias ya presentaron los planes de trabajo, las curvas de inversión y las pólizas de seguro de caución como garantía de ejecución de los contratos.
Cómo es la obra en este tramo del Acceso Este
Este primer tramo es el menos complejo de la gran obra –que también incluye kilómetros en Guaymallén-.
La obra en la primera sección, del límite con Guaymallén a Cervantes, incluye además el reencarpetado de calle Bandera de los Andes y dos rotondas, en Serpa y Don Bosco.
En la segunda sección, a cargo de CEOSA, se realizará el reencarpetado de toda la traza en ambos sentidos más cuatro rotondas en las calles Cervantes, Medina, Las Margaritas y San Pedro.
Además de estas obras, se prevé la refuncionalización del tramo urbano del Acceso Este, que comprende desde el Nudo Vial hasta Arturo González.