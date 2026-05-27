Obra clave en el Acceso Este: así se dividen los $50.000 millones que cobrarán dos grandes constructoras

acceso este obras maipu La semana pasada comenzaron las obras en el Acceso Este.

La letra chica de los contratos de la obra del Acceso Este

Mediante el decreto Nº 949, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó los primeros dos contratos para la gran obra en el Acceso Este; particularmente para de la etapa de 19 kilómetros que comprende el tramo entre Arturo González y Lamadrid –Variante Palmira-, en Maipú.

Según los contratos firmados, las constructoras tendrán un año para la finalización de los trabajos en ambas secciones.

Para avanzar, las empresas adjudicatarias ya presentaron los planes de trabajo, las curvas de inversión y las pólizas de seguro de caución como garantía de ejecución de los contratos.

Cómo es la obra en este tramo del Acceso Este

Este primer tramo es el menos complejo de la gran obra –que también incluye kilómetros en Guaymallén-.

acceso este maipu obras Las obras en el Acceso Este arrancaron en el tramo ubicado en Maipú.

La obra en la primera sección, del límite con Guaymallén a Cervantes, incluye además el reencarpetado de calle Bandera de los Andes y dos rotondas, en Serpa y Don Bosco.

En la segunda sección, a cargo de CEOSA, se realizará el reencarpetado de toda la traza en ambos sentidos más cuatro rotondas en las calles Cervantes, Medina, Las Margaritas y San Pedro.

Además de estas obras, se prevé la refuncionalización del tramo urbano del Acceso Este, que comprende desde el Nudo Vial hasta Arturo González.