Arrancan las obras en el Acceso Este y ya evalúan qué calles tomar para esquivar los cortes

Máquinas en el Acceso Este En esta semana está previsto que comiencen las tareas de motoniveladoras en el Acceso Este, en el tramo que va de Lamadrid hasta Arturo González.

Una muestra de que las obras están a punto de arrancar es que ya se vieron algunos ingenieros tomando medidas de un lado y el otro del Acceso Este, y los automovilistas más detallistas ya debieron ver el cartel de inicio de obra que se alza a un costado de la ruta. Es más: seguramente los más prevenidos estarán analizando otras vías para llegar al Gran Mendoza y evitar las obvias demoras.

Qué calles se podrían tomar para evitar los cortes del Acceso Este

Lo que aún está en estudio, son las vías que podrán tomar esos 120.000 conductores que habitualmente transitan por el Acceso Este, en el tramo que va de Arturo González hasta el nudo vial, para evitar esos cortes de tránsito que sí serán totales.

Es que si bien el plan de obra se redujo 8 meses, y está previsto que esa megaobra del Acceso Este se termine en 22 meses, habrá cortes intermintes y la mayor intervención será cuando se avance en el tramo que va de La Purísima hasta Sarmiento, en donde sí habrá cortes totales.

Es que en ese lugar se levantarán 3 puentes, se ensancharán otros dos puentes y se harán una 30 intervenciones contando las obras de conexión de agua, de gas, de electricidad y de fibra óptica entre otras tantas modificaciones.

Calles alternativas

Para evitar esos cortes, desde la UTE de las dos empresas que harán la obra, Aifra y Green, ya sugirieron vías alternativas que están en evaluación tanto por la comuna de Guaymallén, como por la misma sSubsecretaría de Infraestructura.

Entre las que se analizan aparecen hacia el norte del Acceso Este, la calle Bandera de Los Andes, el carril Godoy Cruz, y las calles Profesor Mathus y el carril Mathus Hoyos.

Hacia el Sur, se podría derivar el tránsito por el carril Rodríguez Peña, que probablemente sea quien reciba también el transporte urbano y de media distancia que ingrese por el Este y deba llegar hasta la Terminal de Ómnibus.

Además aparecen como alternativas el carril Sarmiento, la calle Paso -que conecta Maipú con Luján- y la Ruta Provincial 60 que conecta con la calle Araoz.