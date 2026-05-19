El Gobierno logró el ok para concesionar 118 hectáreas del autódromo fantasma

autodromo san martin ciudad de mendoza El predio del viejo autódromo.

Por qué el Gobierno quiere concesionar los terrenos del autódromo fantasma

Corría 1997 cuando un auto de TC 2000 giró por última vez por la pista del Autódromo General San Martín. Con el paso del tiempo, los cambios tecnológicos en el automovilismo y las nuevas exigencias de seguridad, el trazado perdió interés y se fue deteriorando hasta quedar completamente abandonado.

A eso se sumó el crecimiento poblacional de la zona, lo que hizo prácticamente imposible la vuelta de las carreras al predio. La idea del Gobierno, ahora, es que esos terrenos se utilicen “para otro tipo de actividades deportivas y recreativas”.

La zona tiene un alto potencial de desarrollo debido a su accesibilidad y cercanía a centros económicos, argumentan desde el Gobierno. Además, “resulta beneficioso transformar un espacio abandonado con el trabajo en conjunto entre el Estado y las organizaciones intermedias”.

autodromo san martin abandonado Así está hoy el autódromo fantasma que dará en concesión el Gobierno.

Para lograr el objetivo, el Ministerio de Gobierno realizará la mensura, el deslinde de las fracciones que puedan surgir de la superficie y el proyecto para la nueva distribución del predio.

Las condiciones que puso el Gobierno para concesionar los terrenos del autódromo fantasma

Según el proyecto original, que es el que prosperó en la Legislatura, la Provincia conservará la propiedad del inmueble, pero otorgará el uso de parcelas a instituciones deportivas bajo las siguientes condiciones:

Plazos: las concesiones tendrán una duración mínima de 10 años y un máximo de 30 años.

Inversión privada: las instituciones beneficiarias deberán realizar las obras de infraestructura, mantenimiento y seguridad a su propio costo.

Cargos y revocación: el incumplimiento de los planes de inversión o plazos acordados dará lugar a la revocación inmediata de la concesión.

Beneficio estatal: al finalizar el contrato, todas las mejoras e instalaciones fijas quedarán en propiedad definitiva del Estado provincial.

Las instituciones deportivas que deseen acceder a las concesiones del predio del ex autódromo deberán presentar un proyecto de inversión y plan de trabajo que tenga como fin principal expandir y promover la actividad deportiva.

autodromo general san martin mendoza El Gobierno obtuvo el ok para concesionar el autódromo fantasma.

Una vez otorgada la concesión, las instituciones asumen las siguientes responsabilidades a su exclusivo cargo:

Infraestructura: proveer la totalidad de las instalaciones, artefactos e instrumentos necesarios para la práctica deportiva.

Mantenimiento: mantener el personal necesario para el cuidado, conservación y mejoramiento de las instalaciones, incluyendo prados y jardines del sector cedido.

Gastos y tributos: solventar todos los gastos que demande la concesión y hacer frente al pago de tasas y gravámenes correspondientes.

Con este proyecto, el Gobierno apuesta a que el nuevo polo deportivo en la Ciudad de Mendoza contribuya a prevenir consumos problemáticos, elevar la calidad de vida de los vecinos, promover hábitos saludables y aprovechar mejor los recursos públicos a través del trabajo junto con organizaciones intermedias.