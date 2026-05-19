La rotonda de la calesita del Parque General San Martín entró en obra y cambiará para siempre

remodelacion calesita parque general san martin 2 (2) El movimiento en la zona ya es visible.

El conflicto había escalado en redes sociales, donde surgieron campañas -especialmente en TikTok- para "preservar la calesita". Incluso hubo instancias judiciales, pero la discusión quedó definitivamente saldada el 25 de marzo, cuando el Gobierno avanzó con acciones legales para recuperar el predio. En ese documento oficial se dejó constancia de que la concesión había vencido de forma improrrogable el 31 de marzo de 2023 y que desde entonces el ex permisionario continuó ocupando el lugar sin respaldo legal.

La intervención forma parte de un proyecto de gran escala que busca transformar por completo la rotonda de la calesita. La obra, a cargo de la empresa Sanco, tiene un presupuesto que supera los $3.300 millones y un plazo de ejecución de 420 días.

remodelacion calesita parque general san martin 4 La obra para la renovación de la rotonda de la calesita fue presupuestada en $3.300 millones.

remodelacion calesita parque general san martin (2) Las obras en el Parque General San Martín.

Según la planificación oficial, el área será convertida en un espacio más amplio, moderno e integrador, pensado como punto de encuentro para actividades recreativas, sociales y familiares. El plan abarca unos 20.000 metros cuadrados e incluirá nuevos sectores de juegos, áreas de descanso y espacios de reunión.

Además, el Gobierno confirmó que el año próximo se llamará a licitación para instalar una nueva calesita. En ese proceso podrá participar Carlos Alonso, el ex propietario que explotó el histórico atractivo durante años, al igual que otras empresas.