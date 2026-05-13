Operativo en la morgue judicial: retiraron sustancias peligrosas que estaban en botellas rotas

El operativo especial para estos casos

"Es un depósito con sustancias peligrosas que necesitan ser trasladadas para su deposición final. Trabajan bomberos en la manipulación y pedimos una ambulancia para que estuviera en prevención", dijo a Diario UNO el director de Defensa Civil, Da

niel Burrieza.

El operativo en calle Lencinas, en el depósito y laboratorio de la morgue, duró alrededor de 1 hora.

morgue mendoza 2 La morgue está ubicada en la calle Lencinas en el Parque General San Martín. Foto: Cristian Morón/Radio Nihuil

Según explicaron fuentes que estaban al tanto del despliegue en la morgue, se trata de sustancias irritantes que sin equipos especializados pueden generar daños en la piel.