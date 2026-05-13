Un traslado de sustancias peligrosas desde la morgue judicial generó un gran revuelo este miércoles a la tarde en el Parque General San Martín. Varias botellas rotas que estaban en un depósito del Laboratorio de Toxicología debieron ser llevadas a una empresa de Córdoba que se dedican al retiro de este tipo de residuos.
Operativo en la morgue judicial: retiraron sustancias peligrosas que estaban en botellas rotas
Bomberos de Luján encabezaron el procedimiento tras detectar botellas rotas en el laboratorio y depósito de la morgue ubicada en el Parque San Martín
En el operativo participó Bomberos de Luján, la única institución habilitada para trabajar con este tipo de materiales. Además, intervino Defensa Civil, ambulancias y la Policía.
El operativo especial para estos casos
"Es un depósito con sustancias peligrosas que necesitan ser trasladadas para su deposición final. Trabajan bomberos en la manipulación y pedimos una ambulancia para que estuviera en prevención", dijo a Diario UNO el director de Defensa Civil, Da
niel Burrieza.
El operativo en calle Lencinas, en el depósito y laboratorio de la morgue, duró alrededor de 1 hora.
Según explicaron fuentes que estaban al tanto del despliegue en la morgue, se trata de sustancias irritantes que sin equipos especializados pueden generar daños en la piel.