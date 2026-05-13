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Allanamientos en Luján de Cuyo: secuestran armas, cocaína y más de 9 kilos de cannabis tras varios operativos

Efectivos de la Policía realizaron allanamientos en barrios de Luján de Cuyo. Durante el procedimiento incautaron cocaína, cannabis y diversas armas

Renata Manuchi
Editado por Renata Manuchi
Los allanamientos fueron realizados por Investigaciones en barrios de Luján de Cuyo, en el marco de causas por amenazas agravadas.

Los allanamientos fueron realizados por Investigaciones en barrios de Luján de Cuyo, en el marco de causas por amenazas agravadas.

La Policía de Mendoza llevó adelante una serie de allanamientos en el distrito de Perdriel, en Luján de Cuyo. El operativo estuvo a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) local en el marco de causas caratuladas como amenazas agravadas con uso de arma.

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en los barrios Zahir, Cooperativa Luján, Virgen de Lourdes y Terrazas del Río.

La intervención policial contó con el aval de la Unidad Fiscal Correccional y la Oficina Fiscal Luján-Uspallata.

Secuestro de armas, cannabis y cocaína

Durante el registro de los inmuebles, el personal policial incautó una pistola Bersa calibre 22, un revólver calibre 22 con municiones, una escopeta calibre 16 y un arma de aire comprimido. También se hallaron cartuchos de diversos calibres.

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El personal policial incautó una pistola Bersa calibre 22, un revólver calibre 22 con municiones, una escopeta calibre 16.

El personal policial incautó una pistola Bersa calibre 22, un revólver calibre 22 con municiones, una escopeta calibre 16.

En uno de los domicilios, personal de Policía Contra el Narcotráfico localizó más de 9 kilos de cannabis en proceso de secado. En el mismo lugar se decomisó cocaína y una balanza digital que, de acuerdo con el informe, era utilizada para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como saldo de los operativos, cuatro hombres fueron aprehendidos. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 11 y quedaron a disposición de la Justicia.

FUENTE: Prensa de Mendoza

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