La Policía de Mendoza llevó adelante una serie de allanamientos en el distrito de Perdriel, en Luján de Cuyo. El operativo estuvo a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) local en el marco de causas caratuladas como amenazas agravadas con uso de arma.
Allanamientos en Luján de Cuyo: secuestran armas, cocaína y más de 9 kilos de cannabis tras varios operativos
Efectivos de la Policía realizaron allanamientos en barrios de Luján de Cuyo. Durante el procedimiento incautaron cocaína, cannabis y diversas armas
Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en los barrios Zahir, Cooperativa Luján, Virgen de Lourdes y Terrazas del Río.
La intervención policial contó con el aval de la Unidad Fiscal Correccional y la Oficina Fiscal Luján-Uspallata.
Secuestro de armas, cannabis y cocaína
Durante el registro de los inmuebles, el personal policial incautó una pistola Bersa calibre 22, un revólver calibre 22 con municiones, una escopeta calibre 16 y un arma de aire comprimido. También se hallaron cartuchos de diversos calibres.
En uno de los domicilios, personal de Policía Contra el Narcotráfico localizó más de 9 kilos de cannabis en proceso de secado. En el mismo lugar se decomisó cocaína y una balanza digital que, de acuerdo con el informe, era utilizada para el fraccionamiento de estupefacientes.
Como saldo de los operativos, cuatro hombres fueron aprehendidos. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 11 y quedaron a disposición de la Justicia.