Allanamientos en Luján de Cuyo: secuestran armas, cocaína y más de 9 kilos de cannabis tras varios operativos

Secuestro de armas, cannabis y cocaína

Durante el registro de los inmuebles, el personal policial incautó una pistola Bersa calibre 22, un revólver calibre 22 con municiones, una escopeta calibre 16 y un arma de aire comprimido. También se hallaron cartuchos de diversos calibres.

arma policia allanamiento El personal policial incautó una pistola Bersa calibre 22, un revólver calibre 22 con municiones, una escopeta calibre 16. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

En uno de los domicilios, personal de Policía Contra el Narcotráfico localizó más de 9 kilos de cannabis en proceso de secado. En el mismo lugar se decomisó cocaína y una balanza digital que, de acuerdo con el informe, era utilizada para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como saldo de los operativos, cuatro hombres fueron aprehendidos. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 11 y quedaron a disposición de la Justicia.