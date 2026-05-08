Gendarmería Nacional desarticuló en Mendoza una red transnacional de tráfico de personas y armas

gendarmeria nacional allanamientos mendoza 3 En los procedimientos, Gendarmería Nacional encontró a la presunta líder de la organización y secuestró drogas. Foto: Gendarmería Nacional

La investigación permitió identificar como presunta líder de la organización a una mujer argentina que coordinaba las maniobras desde un inmueble ubicado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Qué secuestraron en los allanamientos realizados en Mendoza

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron una plantación de marihuana bajo modalidad indoor con infraestructura tecnológica para cultivo intensivo.

De acuerdo con la información oficial, se secuestraron 9 kilos de marihuana entre cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis, 391 semillas, 25 municiones calibre 9 milímetros, inhibidores de señal y dos vehículos. También incautaron celulares, pasaportes, documentación extranjera y dinero en pesos argentinos, dólares y pesos chilenos.

gendarmeria nacional allanamientos mendoza 2 Gendarmería Nacional también secuestró inhibidores de señal, armas, municiones y otros elementos. Foto: Gendarmería Nacional

Además, los allanamientos permitieron descubrir equipamiento utilizado para el cultivo, entre ellos paneles LED, extractores industriales, humidificadores ultrasónicos y sistemas de riego automatizado, elementos que, según los investigadores, evidenciaron el nivel de organización de la estructura criminal.

La principal sospechosa quedó detenida, mientras que otras siete personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa judicial.