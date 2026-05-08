Una organización criminal con conexiones entre Mendoza y Chile fue desarticulada tras una investigación federal que incluyó 6 allanamientos simultáneos realizados por Gendarmería Nacional quienes secuestraron drogas, municiones, documentación y vehículos.
Gendarmería Nacional desarticuló en Mendoza una red transnacional de tráfico de personas y armas
La organización operaba entre Argentina y Chile. Gendarmería Nacional hizo allanamientos, una detenida y secuestro de drogas, armas y dinero
La causa es investigada por la Justicia Federal desde donde ordenaron las medidas judiciales realizadas por efectivos de Gendarmería Nacional.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, la banda se dedicaba al traslado clandestino de personas que buscaban evadir a la Justicia y operaba con una estructura logística que también incluía tráfico de armas y producción de estupefacientes.
La investigación permitió identificar como presunta líder de la organización a una mujer argentina que coordinaba las maniobras desde un inmueble ubicado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.
Qué secuestraron en los allanamientos realizados en Mendoza
Durante los procedimientos, los investigadores encontraron una plantación de marihuana bajo modalidad indoor con infraestructura tecnológica para cultivo intensivo.
De acuerdo con la información oficial, se secuestraron 9 kilos de marihuana entre cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis, 391 semillas, 25 municiones calibre 9 milímetros, inhibidores de señal y dos vehículos. También incautaron celulares, pasaportes, documentación extranjera y dinero en pesos argentinos, dólares y pesos chilenos.
Además, los allanamientos permitieron descubrir equipamiento utilizado para el cultivo, entre ellos paneles LED, extractores industriales, humidificadores ultrasónicos y sistemas de riego automatizado, elementos que, según los investigadores, evidenciaron el nivel de organización de la estructura criminal.
La principal sospechosa quedó detenida, mientras que otras siete personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa judicial.