Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la región de La Carlota, Córdoba, luego de que un hombre perdiera la vida tras colisionar violentamente su camioneta contra la parte trasera de un camión sobre la Ruta Nacional 8. El episodio causó una enorme conmoción y tristeza entre sus seres queridos.
Accidente y horror en la ruta: un hombre murió al incrustarse debajo de un camión con su camioneta
El terrible accidente le costó la vida a un hombre que realizó una mala maniobra y terminó aplastado por el acoplado de un camión
El siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 515/520 de la traza nacional, en un sector caracterizado por el intenso movimiento de transporte de carga. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el accidente fue protagonizado por un camión Mercedes Benz con acoplado que transportaba cereales y una camioneta Fiat Toro.
La víctima fatal de la tragedia, que viajaba sola a bordo del vehículo menor, falleció en el acto luego de que la estructura de su camioneta quedara severamente dañada bajo las ruedas del acoplado. Si bien su identidad no fue informada oficialmente en un primer momento, trascendió que el conductor sería oriundo de la localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Accidente y tragedia en las rutas de Córdoba: qué dijo el chofer el camión
El chofer del camión, un hombre de 64 años que resultó ileso pero visiblemente afectado por el hecho, relató a las autoridades cómo percibió la secuencia antes del impacto fatal.
“Subo a la ruta, todo bien. Vi que allá lejos venía un auto; puse las balizas y subí bien. Venía un camión de frente y este (por el conductor de la Toro) quiso pasar y no le dio, se metió atrás del acoplado", explicó el transportista sobre la maniobra que habría desencadenado la tragedia.
Debido a la magnitud del accidente por alcance, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar intervinieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Carlota, con la participación de 14 efectivos, quienes trabajaron junto a personal de emergencias y servidores de la localidad de General Roca para rescatar el cuerpo de entre los hierros retorcidos de la cabina.
La investigación del accidente
Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía local, la Policía Caminera y el Ministerio Público Fiscal. Además, peritos de accidentología vial realizaron las tareas de rigor en el sector para determinar las responsabilidades y la mecánica exacta del hecho. Durante las horas que duró el operativo de limpieza y remoción de los vehículos, el tránsito vehicular en la zona se vio afectado.