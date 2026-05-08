Accidente y horror en la ruta: un hombre murió al incrustarse debajo de un camión con su camioneta

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Accidente y tragedia en las rutas de Córdoba: qué dijo el chofer el camión

El chofer del camión, un hombre de 64 años que resultó ileso pero visiblemente afectado por el hecho, relató a las autoridades cómo percibió la secuencia antes del impacto fatal.

“Subo a la ruta, todo bien. Vi que allá lejos venía un auto; puse las balizas y subí bien. Venía un camión de frente y este (por el conductor de la Toro) quiso pasar y no le dio, se metió atrás del acoplado", explicó el transportista sobre la maniobra que habría desencadenado la tragedia.

Debido a la magnitud del accidente por alcance, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar intervinieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de La Carlota, con la participación de 14 efectivos, quienes trabajaron junto a personal de emergencias y servidores de la localidad de General Roca para rescatar el cuerpo de entre los hierros retorcidos de la cabina.

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La investigación del accidente

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía local, la Policía Caminera y el Ministerio Público Fiscal. Además, peritos de accidentología vial realizaron las tareas de rigor en el sector para determinar las responsabilidades y la mecánica exacta del hecho. Durante las horas que duró el operativo de limpieza y remoción de los vehículos, el tránsito vehicular en la zona se vio afectado.