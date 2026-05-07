Video: la inauguración de la Fiesta Nacional de Surubí terminó con un aparatoso accidente en lancha

Embed IMPACTANTE // VOLCÓ UNA LANCHA por esquivar a otra en la largada de la Fiesta Nacional del Surubí. No hay lesionados.

La embarcación se hundió en segundos. pic.twitter.com/ZdCHeNDG1i — Lucas Jerez (@lucasmjerez) May 2, 2026

El accidente de la lancha en Corrientes

La lancha identificada con el número 380 fue embestida durante la navegación y terminó dando una vuelta campana en una de las zonas más transitadas del recorrido. La situación generó preocupación inmediata debido a la gran cantidad de lanchas que avanzaban en simultáneo sobre el río.

De acuerdo con los reportes, la lancha perdió estabilidad luego del impacto y terminó volcando cerca de la orilla, en medio de un escenario caótico por el intenso movimiento de embarcaciones. El accidente se produjo durante uno de los momentos más esperados de la fiesta, cuando cientos de equipos aceleran al mismo tiempo rumbo a las distintas zonas de pesca.

La largada masiva se realizó desde la renovada costanera de Goya y convocó a una multitud desde temprano. Muchas personas oriundas de Corrientes llevaron escaleras, se subieron a árboles y buscaron distintos puntos altos para seguir de cerca el impresionante desfile de lanchas sobre el Paraná.

Personal de Prefectura Naval Argentina intervino rápidamente para asistir a los ocupantes y controlar la situación. A pesar de la violencia del vuelco, los pescadores lograron salir por sus propios medios de la lancha y no se registraron heridos de gravedad ni traslados sanitarios.

Los tres ocupantes de la lancha confirmaron posteriormente que se encontraban en buen estado de salud tras el accidente vivido en plena competencia.