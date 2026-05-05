Una mujer oriunda de La Plata quedo detenida en las últimas horas luego de cometer una serie de errores imperdonables. No solamente le dio un arma de fuego a su bebé de apenas meses, sino que también lo filmó con su teléfono celular y subió el video a las redes sociales.
Filmó a su bebé con un revólver: "¿Para quién es eso? ¡Para los giles!"
La madre no solamente le dio el arma de fuego a su bebé, sino que también lo filmó y lo subió a sus redes sociales
Las imágenes se viralizaron rápidamente y derivaron en una investigación a cargo de la policía de La Plata que en cuestión de horas identificó a la irresponsable madre y la detuvo.
El episodio derivó en un allanamiento donde no sólo detuvieron a la madre sino que también encontraron elementos de interés para la causa y estupefacientes.
Irresponsable con su bebé
El video fue registrado en la localidad platense de Punta Lara e inmediatamente generó preocupación no sólo en los usuarios de Internet sino también en las autoridades policiales y judiciales.
El llamativo video que comenzó a difundirse en redes sociales despertó más inquietud que gracia ya que en las imágenes aparece una mujer, apodada la Tumba, festejando mientras instruye a su bebé en el manejo de un arma de fuego. En las imágenes se puede escuchar a la madre decir la frase "¿Para quién es eso? ¡Para los giles!".
Mientras ella alienta a su bebé, el pequeño está sentado sobre una sillita de comer y manipula el revólver, incluso colocándolo encima de sus piernas fuera de la vista de la madre.
De acuerdo a información policial que trascendió, la pareja de la mujer está detenida por un hecho de robo y el bebé, identificado como Azrael, quedó expuesto en una situación que generó alarma entre los usuarios.
La Policía de La Plata allanó el domicilio y le secuestró dos armas de fuego -una de ellas una réplica- , además de cocaína. La causa la lleva adelante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo mientras que se dio intervención inmediata al área de Niñez para resguardar al bebé.