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Se viralizó

Filmó a su bebé con un revólver: "¿Para quién es eso? ¡Para los giles!"

La madre no solamente le dio el arma de fuego a su bebé, sino que también lo filmó y lo subió a sus redes sociales

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las imágenes del bebé con el arma de fuego.

Las imágenes del bebé con el arma de fuego.

Una mujer oriunda de La Plata quedo detenida en las últimas horas luego de cometer una serie de errores imperdonables. No solamente le dio un arma de fuego a su bebé de apenas meses, sino que también lo filmó con su teléfono celular y subió el video a las redes sociales.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y derivaron en una investigación a cargo de la policía de La Plata que en cuestión de horas identificó a la irresponsable madre y la detuvo.

El episodio derivó en un allanamiento donde no sólo detuvieron a la madre sino que también encontraron elementos de interés para la causa y estupefacientes.

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Irresponsable con su bebé

El video fue registrado en la localidad platense de Punta Lara e inmediatamente generó preocupación no sólo en los usuarios de Internet sino también en las autoridades policiales y judiciales.

El llamativo video que comenzó a difundirse en redes sociales despertó más inquietud que gracia ya que en las imágenes aparece una mujer, apodada la Tumba, festejando mientras instruye a su bebé en el manejo de un arma de fuego. En las imágenes se puede escuchar a la madre decir la frase "¿Para quién es eso? ¡Para los giles!".

Mientras ella alienta a su bebé, el pequeño está sentado sobre una sillita de comer y manipula el revólver, incluso colocándolo encima de sus piernas fuera de la vista de la madre.

De acuerdo a información policial que trascendió, la pareja de la mujer está detenida por un hecho de robo y el bebé, identificado como Azrael, quedó expuesto en una situación que generó alarma entre los usuarios.

La Policía de La Plata allanó el domicilio y le secuestró dos armas de fuego -una de ellas una réplica- , además de cocaína. La causa la lleva adelante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo mientras que se dio intervención inmediata al área de Niñez para resguardar al bebé.

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