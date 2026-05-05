Filmó a su bebé con un revólver: "¿Para quién es eso? ¡Para los giles!"

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Una mujer se muestra orgullosa mientras le enseña a su hijo a sacar un arma. El video, registrado en Punta Lara, generó preocupación.

Un llamativo video que comenzó a difundirse en redes sociales despertó más inquietud que gracia. En las imágenes aparece… pic.twitter.com/G5IHxh7fNS — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 4, 2026

Irresponsable con su bebé

El video fue registrado en la localidad platense de Punta Lara e inmediatamente generó preocupación no sólo en los usuarios de Internet sino también en las autoridades policiales y judiciales.

El llamativo video que comenzó a difundirse en redes sociales despertó más inquietud que gracia ya que en las imágenes aparece una mujer, apodada la Tumba, festejando mientras instruye a su bebé en el manejo de un arma de fuego. En las imágenes se puede escuchar a la madre decir la frase "¿Para quién es eso? ¡Para los giles!".

Mientras ella alienta a su bebé, el pequeño está sentado sobre una sillita de comer y manipula el revólver, incluso colocándolo encima de sus piernas fuera de la vista de la madre.

De acuerdo a información policial que trascendió, la pareja de la mujer está detenida por un hecho de robo y el bebé, identificado como Azrael, quedó expuesto en una situación que generó alarma entre los usuarios.

La Policía de La Plata allanó el domicilio y le secuestró dos armas de fuego -una de ellas una réplica- , además de cocaína. La causa la lleva adelante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo mientras que se dio intervención inmediata al área de Niñez para resguardar al bebé.