Inicio Sociedad Nombre
¿Lo conocías?

El nombre de origen gitano que es tendencia en Argentina

Elegante y con un giro moderno, se posiciona como una de las elecciones favoritas por su sonoridad y significado espiritual

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
Noimbres: hay uno femenino, de origen gitano que está de moda.

Noimbres: hay uno femenino, de origen gitano que está de moda.

El nombre Anaïs se ha consolidado como un fenómeno cultural en Argentina durante los últimos meses. Aunque sus raíces son hebreas, ha ganado gran popularidad gracias a su adopción dentro de la comunidad gitana y su difusión en la cultura francófona.

Europa nombres niñas
El nombre Ana&iuml;s se ha consolidado como un fen&oacute;meno cultural en Argentina durante los &uacute;ltimos meses.

El nombre Anaïs se ha consolidado como un fenómeno cultural en Argentina durante los últimos meses.

Origen y significado del nombre Anaïs

Anaïs es la variante francesa y catalana de Ana. Su etimología proviene del hebreo Hannah, que se traduce como "benéfica" o "llena de gracia". A diferencia de otros nombres gitanos inspirados en la naturaleza, Anaïs evoca una virtud interna y espiritual.

¿Por qué es furor en Argentina?

Su crecimiento en los registros civiles de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario se debe a tres factores clave:

  • Sofisticación: la diéresis sobre la "i" le otorga una estética europea y elegante que atrae a los padres argentinos.
  • Originalidad: funciona como una alternativa fresca y moderna al tradicional "Ana".
  • Identidad bohemia: se percibe como un nombre místico y bohemio, integrándose al repertorio de nombres internacionales del país.

Otros nombres de influencia gitana populares en el país

Además de Anaïs, otros nombres con fuerte presencia en la comunidad y en la elección general son:

  • Saray: significa "princesa".
  • Zaira: de origen árabe, significa "estrella radiante".
  • Samara: significa "la protegida de Dios".
  • Yaribel: "la que brilla como el sol".
  • Esmeralda: popularizado por la literatura y la cultura romaní.
nombres de bebe
El nombre Ana&iuml;s es femenino y de origen gitano.

El nombre Anaïs es femenino y de origen gitano.

Optar por un nombre no es solo una decisión estética o de moda pasajera; es la asignación de una identidad que acompañará al niño de por vida y que, como en el caso de las variantes gitanas o europeas, suele cargar con un fuerte peso emocional y espiritual.

En la actualidad, la búsqueda de originalidad frente a lo tradicional -donde nombres como Samara, Zaira o Saray ganan terreno- refleja un deseo de distinción y modernidad. Sin embargo, los especialistas sugieren que esta libertad debe equilibrarse con la consideración hacia el futuro del menor, asegurando que la grafía distintiva o el origen exótico del nombre no se conviertan en una carga, sino en un motivo de orgullo que celebre el mestizaje y la riqueza cultural del país.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar