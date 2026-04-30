El nombre de origen gitano que es tendencia en Argentina

¿Por qué es furor en Argentina?

Su crecimiento en los registros civiles de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario se debe a tres factores clave:

Sofisticación: la diéresis sobre la "i" le otorga una estética europea y elegante que atrae a los padres argentinos.

la diéresis sobre la "i" le otorga una estética europea y elegante que atrae a los padres argentinos. Originalidad: funciona como una alternativa fresca y moderna al tradicional "Ana".

funciona como una alternativa fresca y moderna al tradicional "Ana". Identidad bohemia: se percibe como un nombre místico y bohemio, integrándose al repertorio de nombres internacionales del país.

Otros nombres de influencia gitana populares en el país

Además de Anaïs, otros nombres con fuerte presencia en la comunidad y en la elección general son:

Saray: significa "princesa".

significa "princesa". Zaira: de origen árabe, significa "estrella radiante".

de origen árabe, significa "estrella radiante". Samara: significa "la protegida de Dios".

significa "la protegida de Dios". Yaribel: "la que brilla como el sol".

"la que brilla como el sol". Esmeralda: popularizado por la literatura y la cultura romaní.

nombres de bebe El nombre Anaïs es femenino y de origen gitano. Freepik.

Optar por un nombre no es solo una decisión estética o de moda pasajera; es la asignación de una identidad que acompañará al niño de por vida y que, como en el caso de las variantes gitanas o europeas, suele cargar con un fuerte peso emocional y espiritual.

En la actualidad, la búsqueda de originalidad frente a lo tradicional -donde nombres como Samara, Zaira o Saray ganan terreno- refleja un deseo de distinción y modernidad. Sin embargo, los especialistas sugieren que esta libertad debe equilibrarse con la consideración hacia el futuro del menor, asegurando que la grafía distintiva o el origen exótico del nombre no se conviertan en una carga, sino en un motivo de orgullo que celebre el mestizaje y la riqueza cultural del país.