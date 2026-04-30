Un futbolista de 36 años murió tras protagonizar un accidente en la mañana de este jueves cuando circulaba con una moto sobre Ruta 9, a la altura de la localidad de Santa María de Santiago del Estero. Desde el Club San Isidro lo despidieron con un sentido mensaje.
Quién era el futbolista que murió en un accidente con su moto: tragedia e imprudencia en la ruta
Un lamentable accidente terminó con la vida de este futbolista, quien tenía 36 años y provocó una tristeza gigante
El trágico accidente ocurrió a las 6.15 a la altura del kilómetro 1.115 de la Ruta 9 y fue un conductor el que divisó el cuerpo y el rodado sobre la calzada y dio inmediato aviso a la policía y a personal del Sease.
Al arribar al lugar del accidente, los médicos comprobaron que el hombre había fallecido y fue identificado como Johan Maximiliano Coronel, mientras que su moto había sido removida de su lugar original y se encontraba estacionada junto a la calzada.
En tanto, se indicó que personal de Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las causas que ocasionaron el accidente, la zona fue preservada para las pericias correspondientes e intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la realización de todas las diligencias de rigor y el examen médico por parte del facultativo policial.
Además, tomaron intervención en el caso los efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 7 y del Destacamento Santa María.
Una vez más, la imprudencia en las rutas se cobró la vida de una persona. Esta vez, fue la de un jugador de fútbol muy querido y respetado en Santiago del Estero.
Accidente y muerte del jugador: triste despedida
El Club Atlético San Isidro expresó en la red social Facebook: "Nuestro club está de luto. Solo darte las gracias por defender cada domingo la camiseta, gracias por ser parte de nuestro club, nuestra familia. Abrazamos muy fuerte a la familia de nuestro jugador Maximiliano Coronel, a quien hoy despedimos con mucho respeto, como se merece. Hasta siempre, amigo Maxi. Descansá en paz”.