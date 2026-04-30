Quién era el futbolista que murió en un accidente con su moto: tragedia e imprudencia en la ruta

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En tanto, se indicó que personal de Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las causas que ocasionaron el accidente, la zona fue preservada para las pericias correspondientes e intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la realización de todas las diligencias de rigor y el examen médico por parte del facultativo policial.

Además, tomaron intervención en el caso los efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 7 y del Destacamento Santa María.

Una vez más, la imprudencia en las rutas se cobró la vida de una persona. Esta vez, fue la de un jugador de fútbol muy querido y respetado en Santiago del Estero.

Accidente y muerte del jugador: triste despedida

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El Club Atlético San Isidro expresó en la red social Facebook: "Nuestro club está de luto. Solo darte las gracias por defender cada domingo la camiseta, gracias por ser parte de nuestro club, nuestra familia. Abrazamos muy fuerte a la familia de nuestro jugador Maximiliano Coronel, a quien hoy despedimos con mucho respeto, como se merece. Hasta siempre, amigo Maxi. Descansá en paz”.