Tragedia en la ruta: una mujer perdió la vida en un accidente y el hombre que manejaba se salvó de milagro

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El trayecto descontrolado del auto, hizo que este terminara dentro de un canal de desagüe seco ubicado a un costado de la ruta. Tras el violento impacto, personal de bomberos voluntarios y servicios de emergencias se desplazaron rápidamente hacia la zona para asistir a los ocupantes de la tragedia.

Rescate tras el accidente

Las tareas de rescate se centraron en liberar del interior del habitáculo del auto a la mujer de 76 años, quien viajaba en el asiento del acompañante. La víctima presentaba un severo traumatismo de tórax producto del accidente y fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Mestre.

Pese a los esfuerzos del personal médico, las autoridades sanitarias confirmaron poco después su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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La noticia de la muerte de la mujer, de quien no se ha difundido públicamente la identidad (el nombre y apellido), provocó un triste momento entre los que presenciaron el accidente, como así también la angustia por las escenas dramáticas de los familiares que arribaron al lugar del siniestro.

Por el momento, la Justicia local avanza con las pericias y la investigación correspondiente para determinar la mecánica del accidente y las circunstancias exactas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.