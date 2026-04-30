Tragedia en la ruta: una mujer perdió la vida en un accidente y el hombre que manejaba se salvó de milagro

Un fatídico accidente vial conmocionó este miércoles por la mañana a la provincia de Córdoba. Una mujer de 76 años perdió la vida luego de que el auto en el que viajaba sufriera un severo despiste y terminara dentro de un canal a la vera de la ruta.
El accidente tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 19 y la Ruta Provincial 10, a la altura de la localidad de Río Primero, Córdoba, un sitió que ha sido testigo de una que otra tragedia automovilística.
Accidente se cobró la vida de una mujer en Córdoba
De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el auto -un Chevrolet Cruze- era conducido por un hombre de 79 años que, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y salió abruptamente de la calzada.
El trayecto descontrolado del auto, hizo que este terminara dentro de un canal de desagüe seco ubicado a un costado de la ruta. Tras el violento impacto, personal de bomberos voluntarios y servicios de emergencias se desplazaron rápidamente hacia la zona para asistir a los ocupantes de la tragedia.
Rescate tras el accidente
Las tareas de rescate se centraron en liberar del interior del habitáculo del auto a la mujer de 76 años, quien viajaba en el asiento del acompañante. La víctima presentaba un severo traumatismo de tórax producto del accidente y fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Mestre.
Pese a los esfuerzos del personal médico, las autoridades sanitarias confirmaron poco después su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La noticia de la muerte de la mujer, de quien no se ha difundido públicamente la identidad (el nombre y apellido), provocó un triste momento entre los que presenciaron el accidente, como así también la angustia por las escenas dramáticas de los familiares que arribaron al lugar del siniestro.
Por el momento, la Justicia local avanza con las pericias y la investigación correspondiente para determinar la mecánica del accidente y las circunstancias exactas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.