Video: murió tras hacer un reto viral de TikTok "surfeando" en un tren

Al entrar en la estación, dos de ellos impactaron violentamente contra una pasarela peatonal elevada sobre las vías, lo que generó un dramático operativo de emergencia y un video que se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes.

Embed En Austria, Viena (2024), dos jovenes murieron por un reto en TikTok.

Cuatro amigos checos (de 13, 16, 17 y 18 años) se subieron al techo de un tren de la línea U4 en Viena, cerca de la estación Schönbrunn, para grabar un video de “train surfing”. Mientras el tren iba a toda… pic.twitter.com/bP5b3PqecS — Anxious Vids (@Anxiousvids) April 28, 2026

La muerte en el reto viral

Las víctimas principales fueron dos adolescentes checos de 17 y 18 años. El accidente contra la estructura de hormigón les provocó lesiones gravísimas, con importantes traumatismos craneales y múltiples fracturas. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital.

El joven de 17 años murió días después en el centro médico como consecuencia de las heridas. El de 18 años permaneció en estado crítico durante varios días, debatiéndose entre la vida y la muerte. Los otros dos integrantes del grupo, de 13 y 16 años, resultaron con lesiones leves y sin heridas, respectivamente. El conductor del tren recibió apoyo psicológico tras presenciar el suceso.

Un video grabado por uno de los jóvenes muestra el momento previo al impacto: los dos adolescentes están acostados sobre el techo del vagón en movimiento, posando para la cámara mientras el tren avanza a velocidad. La imagen captura la peligrosidad del reto viral, que consiste en subirse al techo de trenes o metros en marcha para grabar contenido extremo.

Wiener Linien, la empresa operadora del metro vienés, condenó inmediatamente la acción y recordó que viajar sobre el techo de los trenes es una práctica ilegal y extremadamente peligrosa. El accidente con muerte obligó a interrumpir temporalmente el servicio afectando a miles de pasajeros.