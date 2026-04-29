El martes 29 de octubre de 2024, alrededor de las 16, 4 jóvenes sufrieron un grave accidente mientras practicaban un reto viral llamado “train surfing” en la línea U4 del metro de Viena. El hecho no sólo conmocionó por la muerte inmediata de uno de los adolescentes sino porque todo quedó registrado en video.
Video: murió tras hacer un reto viral de TikTok "surfeando" en un tren
Un adolescente murió tras seguir las tendencias en las redes sociales pero de una manera totalmente imprudente
El accidente ocurrió en uno de los puntos turísticos más visitados de la capital austriaca. Los adolescentes, de nacionalidades checa y austriaca, se subieron ilegalmente al techo de un tren que circulaba hacia el centro.
Al entrar en la estación, dos de ellos impactaron violentamente contra una pasarela peatonal elevada sobre las vías, lo que generó un dramático operativo de emergencia y un video que se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes.
La muerte en el reto viral
Las víctimas principales fueron dos adolescentes checos de 17 y 18 años. El accidente contra la estructura de hormigón les provocó lesiones gravísimas, con importantes traumatismos craneales y múltiples fracturas. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital.
El joven de 17 años murió días después en el centro médico como consecuencia de las heridas. El de 18 años permaneció en estado crítico durante varios días, debatiéndose entre la vida y la muerte. Los otros dos integrantes del grupo, de 13 y 16 años, resultaron con lesiones leves y sin heridas, respectivamente. El conductor del tren recibió apoyo psicológico tras presenciar el suceso.
Un video grabado por uno de los jóvenes muestra el momento previo al impacto: los dos adolescentes están acostados sobre el techo del vagón en movimiento, posando para la cámara mientras el tren avanza a velocidad. La imagen captura la peligrosidad del reto viral, que consiste en subirse al techo de trenes o metros en marcha para grabar contenido extremo.
Wiener Linien, la empresa operadora del metro vienés, condenó inmediatamente la acción y recordó que viajar sobre el techo de los trenes es una práctica ilegal y extremadamente peligrosa. El accidente con muerte obligó a interrumpir temporalmente el servicio afectando a miles de pasajeros.