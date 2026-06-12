La licencia de conducir a los 17 años suma respaldo político para avanzar en Diputados

Licencia de conducir a los 17 años: qué incluye

El proyecto modifica el artículo 22 de la Ley Provincial 9.024 para habilitar el acceso a las licencias de conducir a partir de los 17 años en las categorías A y B, que incluyen motocicletas y automóviles particulares.

De Marchi sostuvo que la normativa vigente ya no refleja la realidad de muchos adolescentes mendocinos. "La mayoría de los jóvenes están finalizando el nivel secundario y requieren una fuente de ingresos para sustentar sus estudios terciarios o universitarios o afrontar sus gastos diarios", argumentó.

La legisladora señaló además que la posibilidad de conducir legalmente puede convertirse en una herramienta de inserción laboral para quienes trabajan en emprendimientos familiares o realizan tareas de mensajería, reparto y otros servicios que exigen contar con licencia habilitante.

La seguridad y los seguros

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a regular una situación que, según la autora, ya ocurre de hecho.

"Actualmente jóvenes de 17 años ya conducen vehículos motorizados, a pesar de no contar con su licencia, ya sea por razones educativas o laborales", planteó De Marchi.

moto licencia de conducir jovenes La diputada propuso la baja de la edad para otorgar la licencia de conducir: "Muchos jóvenes ya lo hacen sin carnet".

La diputada también puso el foco en las consecuencias legales y económicas de los siniestros viales. En ese sentido, sostuvo que contar con una licencia obtenida conforme a la ley garantiza que las coberturas de seguros puedan responder ante eventuales accidentes.

Según explicó en los fundamentos, cuando quien conduce no posee habilitación legal, las aseguradoras pueden rechazar la cobertura, dejando a las víctimas sin posibilidades reales de resarcimiento cuando los responsables no tienen capacidad económica para afrontar los daños.

Por eso, la propuesta plantea un acceso "gradual y regulado" a la licencia de conducir desde los 17 años, con el objetivo de compatibilizar la movilidad de los jóvenes con mayores condiciones de seguridad jurídica y vial.

Baja de la edad para conducir, ¿por unanimidad?

“Si les damos mejor control y capacitación a los instructores de licencias de conducir, podemos bajar la edad”, expresó la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, en relación a la iniciativa que ya se debate en la Cámara de Diputados.

licencia de conducir El proyecto para modificar la edad mínima para las licencias de conducir contaría con apoyo legislativo.

“No estoy en contra de que baje la edad siempre que sea con todos los controles y justamente ahora los estamos sumando”, agregó dando a entender que es un buen momento para avanzar en ese sentido.

Por otra parte, la autora de la iniciativa destacó en diálogo con Diario UNO que el debate ya comenzó a generar coincidencias entre oficialismo y oposición. Según explicó, el diputado justicialista Gustavo Perret presentó un proyecto con objetivos similares, por lo que ambos espacios trabajan en una propuesta consensuada. "Estamos trabajando en conjunto para sacar una alternativa superadora", afirmó De Marchi.

En comisión de LAC –que se reúne el próximo martes- se seguirá tratando el proyecto que modifica la ley de Tránsito. Por ahora, políticamente estarían dadas las condiciones para avanzar con las licencias de conducir a los 17 años.