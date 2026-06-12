La Cámara de Diputados comenzó a analizar un proyecto de ley que podría cambiar una de las restricciones históricas de Mendoza en materia vial: permitir que los jóvenes obtengan la licencia de conducir desde los 17 años para las categorías A y B, tal como ocurre en la mayoría de las provincias argentinas.
La licencia de conducir a los 17 años suma respaldo político para avanzar en Diputados
El proyecto de la petrista Eugenia De Marchi busca modificar la Ley de Tránsito para habilitar la licencia de conducir a jóvenes de 17 años
La iniciativa fue presentada por la diputada provincial petrista María Eugenia De Marchi y actualmente se encuentra en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Además, cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y parte del peronismo, que presentó un proyecto en el mismo sentido.
De aprobarse, Mendoza dejaría de integrar el reducido grupo de provincias que exigen tener 18 años para acceder por primera vez al carnet de conducir. Según los fundamentos del proyecto, actualmente solo Mendoza, Santa Fe y Chubut mantienen esa exigencia.
Licencia de conducir a los 17 años: qué incluye
El proyecto modifica el artículo 22 de la Ley Provincial 9.024 para habilitar el acceso a las licencias de conducir a partir de los 17 años en las categorías A y B, que incluyen motocicletas y automóviles particulares.
De Marchi sostuvo que la normativa vigente ya no refleja la realidad de muchos adolescentes mendocinos. "La mayoría de los jóvenes están finalizando el nivel secundario y requieren una fuente de ingresos para sustentar sus estudios terciarios o universitarios o afrontar sus gastos diarios", argumentó.
La legisladora señaló además que la posibilidad de conducir legalmente puede convertirse en una herramienta de inserción laboral para quienes trabajan en emprendimientos familiares o realizan tareas de mensajería, reparto y otros servicios que exigen contar con licencia habilitante.
La seguridad y los seguros
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a regular una situación que, según la autora, ya ocurre de hecho.
"Actualmente jóvenes de 17 años ya conducen vehículos motorizados, a pesar de no contar con su licencia, ya sea por razones educativas o laborales", planteó De Marchi.
La diputada también puso el foco en las consecuencias legales y económicas de los siniestros viales. En ese sentido, sostuvo que contar con una licencia obtenida conforme a la ley garantiza que las coberturas de seguros puedan responder ante eventuales accidentes.
Según explicó en los fundamentos, cuando quien conduce no posee habilitación legal, las aseguradoras pueden rechazar la cobertura, dejando a las víctimas sin posibilidades reales de resarcimiento cuando los responsables no tienen capacidad económica para afrontar los daños.
Por eso, la propuesta plantea un acceso "gradual y regulado" a la licencia de conducir desde los 17 años, con el objetivo de compatibilizar la movilidad de los jóvenes con mayores condiciones de seguridad jurídica y vial.
Baja de la edad para conducir, ¿por unanimidad?
“Si les damos mejor control y capacitación a los instructores de licencias de conducir, podemos bajar la edad”, expresó la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, en relación a la iniciativa que ya se debate en la Cámara de Diputados.
“No estoy en contra de que baje la edad siempre que sea con todos los controles y justamente ahora los estamos sumando”, agregó dando a entender que es un buen momento para avanzar en ese sentido.
Por otra parte, la autora de la iniciativa destacó en diálogo con Diario UNO que el debate ya comenzó a generar coincidencias entre oficialismo y oposición. Según explicó, el diputado justicialista Gustavo Perret presentó un proyecto con objetivos similares, por lo que ambos espacios trabajan en una propuesta consensuada. "Estamos trabajando en conjunto para sacar una alternativa superadora", afirmó De Marchi.
En comisión de LAC –que se reúne el próximo martes- se seguirá tratando el proyecto que modifica la ley de Tránsito. Por ahora, políticamente estarían dadas las condiciones para avanzar con las licencias de conducir a los 17 años.