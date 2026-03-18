Sacar la licencia de conducir a los 17 años en Mendoza, una discusión que se viene en la Legislatura

Quedaría excluida la licencia profesional (clase D), que seguiría siendo solo para mayores de 21 años.

El proyecto establece que los menores de 18 años necesitarán autorización expresa de sus padres o tutores.

Esa autorización no sería solo formal: los adultos deberán acompañar al joven el día del examen y, en caso de aprobar, firmar el permiso correspondiente para que pueda obtener la licencia.

error, licencia de conducir, vehiculo.jpg Solo tres provincias del país no permiten a los jóvenes obtener la licencia a los 17 años: Mendoza, Santa Fe y Chubut. Imagen ilustrativa

Los motivos para presentar el proyecto de ley

Uno de los argumentos centrales del proyecto de ley es que muchos jóvenes de 17 años ya conducen, pero lo hacen fuera del sistema legal.

Según la iniciativa, esto genera un problema concreto: al no contar con licencia de conducir, los seguros no cubren eventuales siniestros. La propuesta apunta a que esa situación tenga respaldo legal y evitar conflictos mayores en caso de accidentes.

Otro de los fundamentos es la necesidad de movilidad en una etapa clave. El texto señala que muchos jóvenes están terminando el secundario y necesitan trasladarse para estudiar o trabajar.

También menciona actividades como repartos, mensajería o tareas vinculadas a emprendimientos familiares, donde contar con licencia de conducir puede ser una herramienta concreta.

Actualmente, Mendoza es una de las tres provincias del país que mantienen la edad mínima en 18 años, junto con Santa Fe y Chubut. El proyecto plantea que la legislación debe adaptarse a una realidad que ya cambió en la mayoría de las jurisdicciones.

Cuando se podría tratar la iniciativa

La iniciativa ingresó en marzo y podrá empezar a debatirse a partir del 1 de mayo, cuando se inicie el período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

En esa etapa es cuando los legisladores discuten proyectos propios, a diferencia de las sesiones extraordinarias, que se enfocan en temas enviados por el Ejecutivo.