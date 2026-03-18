La discusión acerca de que los jóvenes de 17 años puedan obtener la licencia de conducir en Mendoza está en discusión a partir de un proyecto presentado en la Legislatura provincial. La iniciativa propone modificar la ley vigente y establecer un marco legal para una práctica que, según sus impulsores, ya ocurre.
Sacar la licencia de conducir a los 17 años en Mendoza, una discusión que se viene en la Legislatura
El proyecto de una diputada plantea modificar una artículo de La Ley de Tránsito. Mendoza es una de las 3 provincias que mantiene la edad mínima en 18 años
La iniciativa corresponde a la diputada María Eugenia De Marchi y plantea cambios en la Ley de Tránsito (9024). De aprobarse, permitiría conducir autos y motos de baja cilindrada con autorización de los padres.
Qué propone el proyecto de la licencia de conducir
El eje central es modificar el artículo 22 de la ley vigente para habilitar la licencia desde los 17 años, cuando hoy el mínimo es 18. La medida alcanzaría solo a dos categorías: clase A correspondiente a motos de baja cilindrada y clase B, automóviles. No está contemplada para otro tipo de vehículos.
Quedaría excluida la licencia profesional (clase D), que seguiría siendo solo para mayores de 21 años.
El proyecto establece que los menores de 18 años necesitarán autorización expresa de sus padres o tutores.
Esa autorización no sería solo formal: los adultos deberán acompañar al joven el día del examen y, en caso de aprobar, firmar el permiso correspondiente para que pueda obtener la licencia.
Los motivos para presentar el proyecto de ley
Uno de los argumentos centrales del proyecto de ley es que muchos jóvenes de 17 años ya conducen, pero lo hacen fuera del sistema legal.
Según la iniciativa, esto genera un problema concreto: al no contar con licencia de conducir, los seguros no cubren eventuales siniestros. La propuesta apunta a que esa situación tenga respaldo legal y evitar conflictos mayores en caso de accidentes.
Otro de los fundamentos es la necesidad de movilidad en una etapa clave. El texto señala que muchos jóvenes están terminando el secundario y necesitan trasladarse para estudiar o trabajar.
También menciona actividades como repartos, mensajería o tareas vinculadas a emprendimientos familiares, donde contar con licencia de conducir puede ser una herramienta concreta.
Actualmente, Mendoza es una de las tres provincias del país que mantienen la edad mínima en 18 años, junto con Santa Fe y Chubut. El proyecto plantea que la legislación debe adaptarse a una realidad que ya cambió en la mayoría de las jurisdicciones.
Cuando se podría tratar la iniciativa
La iniciativa ingresó en marzo y podrá empezar a debatirse a partir del 1 de mayo, cuando se inicie el período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
En esa etapa es cuando los legisladores discuten proyectos propios, a diferencia de las sesiones extraordinarias, que se enfocan en temas enviados por el Ejecutivo.