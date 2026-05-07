Apareció parte de la herencia del padre de Adorni: un terreno y un departamento en La Plata

Las inconsistencias bajo la lupa judicial

La estrategia del Gobierno depende de que estos activos logren justificar erogaciones millonarias. No obstante, existen puntos que la Oficina Anticorrupción y la Justicia analizan con detalle:

Diferencias en la titularidad: en su declaración de 2024, Adorni afirmó ser dueño del 100% del departamento en La Plata (el cual puso en venta recientemente por 95.000 dólares ), mientras que el expediente sucesorio plantea una división entre tres herederos.

en su declaración de 2024, Adorni afirmó ser dueño del en La Plata (el cual puso en venta recientemente por ), mientras que el expediente sucesorio plantea una división entre tres herederos. Refacciones en efectivo: el funcionario debe explicar el origen de los fondos para una casa en un country y un departamento en Caballito. Según la declaración de un contratista, solo las reformas de una de las propiedades habrían costado 245.000 dólares en efectivo .

el funcionario debe explicar el origen de los fondos para una casa en un country y un departamento en Caballito. Según la declaración de un contratista, solo las reformas de una de las propiedades habrían costado . Viajes de lujo: la causa también rastrea los fondos para vacaciones familiares en Aruba, estadías en el hotel Llao Llao de Bariloche, viajes a Gualeguaychú y pasajes internacionales a Madrid y Nueva York.

¿Alcanza la herencia para el "tren de vida"?

El juicio sucesorio del padre de Adorni fallecido en 2002 no parece reflejar una fortuna de gran magnitud. De hecho, el propio vocero publicó en sus redes en 2018 que le había "costado años arreglar todo". Ante este escenario, no se descarta que el jefe de Gabinete sume a su declaración ingresos adicionales de su esposa, Bettina Angeletti, o presente documentación sobre una posible cesión de derechos de sus familiares.

El mensaje de Adorni en 2018 que alude a la herencia que recibió de su papá El mensaje de Adorni en 2018 que alude a la herencia que recibió de su papá

Por el momento, la Justicia aguarda información clave sobre las billeteras virtuales del funcionario y sus gastos corrientes para determinar si los números de la herencia finalmente cierran con su realidad patrimonial actual.