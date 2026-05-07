Jorge Piñeiro falleció en el estadio Malvinas Argentinas y la noticia generó profunda tristeza en el fútbol argentino

Rápidamente, Independiente Rivadavia, a través de su presidente Daniel Vila y el resto de sus dirigentes, se puso a disposición de la familia y los allegados de Piñeiro para colaborar en todo lo que respecta al traslado y sepelio de quien fuera un cercano colaborador de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino encabezada por Chiqui Tapia.

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Piñeiro, de 64 años, era muy querido por sus compañeros y en todo el ambiente futbolístico, era habitual que en su función viaje por las canchas de todo el país y por eso la noticia de su muerte generó mucha tristeza.

Las redes sociales de la AFA expresaron un "profundo dolor" y comunicaron que "La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su más profundo dolor por el fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Piñeiro y le envía un cálido abrazo a toda la familia".