Jorge Guillermo Piñeiro estaba a poco de volver a Buenos Aires, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio en el estadio Malvinas Argentinas durante la disputa del partido de Copa Libertadores entre Independiente Rivadavia y Fluminense.
Jorge Piñeiro falleció en el estadio Malvinas Argentinas y la noticia generó profunda tristeza en el fútbol argentino
Jorge Guillermo Piñeiro murió en el estadio Malvinas Argentinas durante el partido de Copa Libertadores. Independiente Rivadavia se puso a disposición de sus familiares y allegados.
La noticia generó sorpresa en medio del encuentro y pese la intervención inmediata de los médicos y de los efectivos de seguridad, el inspector de la AFA falleció cuando iba subiendo la rampa por donde habitualmente ingresan o salen los micros que transportan a los jugadores.
Rápidamente, Independiente Rivadavia, a través de su presidente Daniel Vila y el resto de sus dirigentes, se puso a disposición de la familia y los allegados de Piñeiro para colaborar en todo lo que respecta al traslado y sepelio de quien fuera un cercano colaborador de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino encabezada por Chiqui Tapia.
Piñeiro, de 64 años, era muy querido por sus compañeros y en todo el ambiente futbolístico, era habitual que en su función viaje por las canchas de todo el país y por eso la noticia de su muerte generó mucha tristeza.
Las redes sociales de la AFA expresaron un "profundo dolor" y comunicaron que "La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su más profundo dolor por el fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Piñeiro y le envía un cálido abrazo a toda la familia".