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Solidaridad y salud

Sangre de Campeones": la campaña que sumó donantes y voluntarios al registro de médula ósea

La campaña de donación de sangre de Fundación Grupo América, Independiente Rivadavia, Hemoterapia e Incaimen tuvo una gran convocatoria

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
La campaña para donar sangre en la que participó Independiente Rivadavia fue un éxito.

La campaña para donar sangre en la que participó Independiente Rivadavia fue un éxito.

El operativo de donación “Sangre de Campeones” se realizó en la Ciudad Deportiva del Club Independiente Rivadavia, en Luján de Cuyo, y reunió a una importante cantidad de personas, consolidando un mensaje claro: donar sangre es un acto simple, pero de enorme impacto para el sistema de salud y para quienes esperan una oportunidad de vida.

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De izquierda a derecha, &Eacute;rica G&eacute;mez parte del equipo de Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica; Gabriela Al&eacute;, directora ejecutiva de la Fundaci&oacute;n, Barbarita Vila, directora de la Fundaci&oacute;n junto a Rodolfo Fern&aacute;ndez, titular del Incaimen, Marcela Conna parte del equipo de hemoterapia y Pedro Ruiz, titular del Centro Regional de Hemoterapia, conformes con el &eacute;xito de la jornada solidaria.

De izquierda a derecha, Érica Gémez parte del equipo de Fundación Grupo América; Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación, Barbarita Vila, directora de la Fundación junto a Rodolfo Fernández, titular del Incaimen, Marcela Conna parte del equipo de hemoterapia y Pedro Ruiz, titular del Centro Regional de Hemoterapia, conformes con el éxito de la jornada solidaria.

El respaldo de la Fundación Grupo América

Impulsada por Fundación Grupo América junto al Club Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia y el Incaimen, la propuesta no solo permitió concretar donaciones, sino también incorporar voluntarios al registro de médula ósea, ampliando las posibilidades de compatibilidad para pacientes que necesitan un trasplante.

“Sangre de Campeones no es solo una campaña, es una acción que nace con la vocación de crecer y multiplicarse en cada nueva convocatoria. Muchas veces la gente no se anima a donar por miedo, pero no es falta de solidaridad, sino falta de información”, señaló Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

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Rodrigo David, un m&eacute;dico especialista en hemoterapia, uno de los hinchas que se acerc&oacute; a donar sangre.

Rodrigo David, un médico especialista en hemoterapia, uno de los hinchas que se acercó a donar sangre.

“Quienes donan sangre pueden, con una simple muestra adicional, inscribirse en el registro de donantes. Esa información se incorpora a una base de datos nacional e internacional y, si aparece un paciente compatible, se contacta al donante para avanzar con el proceso”, explicó Rodolfo Fernández, titular del Incaimen.

“La respuesta de la gente fue muy positiva. Cada vez más personas se suman y entienden que donar sangre es un acto simple que puede salvar vidas”, destacó Pedro Ruiz, referente del Centro Regional de Hemoterapia.

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Sebastian Villa, jugador estrella del plantel leproso visit&oacute; a los hinchas solidarios, como Lorena Miranda (donante) en el centro de extracci&oacute;n luego del entrenamiento.

Sebastian Villa, jugador estrella del plantel leproso visitó a los hinchas solidarios, como Lorena Miranda (donante) en el centro de extracción luego del entrenamiento.

Los jugadores de Independiente Rivadavia participaron como embajadores de la iniciativa, acompañando la jornada y reforzando el mensaje central de la campaña: todos podemos dar lo mejor que tenemos, algo que nos une y que, en algún momento, todos podemos llegar a necesitar.

Su presencia ayudó a visibilizar la importancia de donar sangre y de sumarse al registro de médula ósea, transformando el compromiso deportivo en un gesto concreto de solidaridad.

En la jornada, decenas de personas se acercaron a donar, fortaleciendo una acción que busca sostenerse en el tiempo y crecer en cada convocatoria.

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A modo de reconocimiento por su solidaridad cada hincha que don&oacute; sangre y se registr&oacute; como donante voluntario de m&eacute;dula &oacute;sea recibi&oacute; una estatuilla del duende de la suerte de Independiente Rivadavia.

A modo de reconocimiento por su solidaridad cada hincha que donó sangre y se registró como donante voluntario de médula ósea recibió una estatuilla del duende de la suerte de Independiente Rivadavia.

Como gesto simbólico, los participantes recibieron el tradicional “duende de la suerte” de Independiente Rivadavia, un emblema del club que acompaña a la institución desde hace años y que fue pensado como un detalle de agradecimiento y buena energía para quienes se sumaron a la iniciativa.

A la propuesta también se sumaron emprendedores locales que acompañaron de manera solidaria esta cruzada, donando su tiempo, su trabajo y sus delicias para acompañar la jornada. Entre ellos, la empresa “Los Alquimistas”, que recibió a los donantes y los esperó a la salida con una propuesta de delicias dulces y saladas, infusiones y bebidas hidratantes, aportando calidez y cuidado a la experiencia de quienes participaron.

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La solidaridad no s&oacute;lo abarc&oacute; a quienes donaron sino tambi&eacute;n a emprendedores mendocinos como la pasteler&iacute;a "Los Alquimistas" que donaron tiempo, calidez y platos dulces y salados para acompa&ntilde;ar a los hinchas antes y despu&eacute;s de la extracci&oacute;n.

La solidaridad no sólo abarcó a quienes donaron sino también a emprendedores mendocinos como la pastelería "Los Alquimistas" que donaron tiempo, calidez y platos dulces y salados para acompañar a los hinchas antes y después de la extracción.

De cara al futuro, la iniciativa proyecta su continuidad con una lógica clara: seguir “pasando la pelota” a otras instituciones y clubes, ampliando la red solidaria y multiplicando las oportunidades de donar y salvar vidas.

Así, “Sangre de Campeones” deja una premisa clara: cuando la solidaridad se organiza y se multiplica, el impacto se transforma en oportunidades concretas para salvar vidas. Porque, en definitiva, cuando la solidaridad entra en juego, todos podemos ser campeones.

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