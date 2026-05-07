La RAE despejó las dudas y aclaró cómo debe decirse en español la palabra "spray"

El término “spray” es muy utilizado para referirse a los envases que contienen líquidos o sustancias pulverizables, como perfumes, productos de limpieza o pinturas en aerosol. Es una palabra de origen inglés que se extendió en diferentes ámbitos, tanto en el comercio como en el lenguaje cotidiano.

Según la Real Academia Española (RAE), el anglicismo “spray” tiene una adaptación en español: “espray”, cuyo plural es “espráis”. Además, la institución señala que también se puede emplear el término “aerosol” como una opción válida en nuestro idioma.

Como alternativa del anglicismo "spray", en español se puede usar la adaptación "espray" (plural "espráis"). También es posible optar por el término "aerosol".

En el diccionario de la RAE, aerosol es definido como: envase que contiene un gas a presión, mezclado con un líquido, que permite expulsar este pulverizado’: "Cargaron sus bolsos con aerosoles y se largaron a garabatear las paredes de Buenos Aires".

rae2

Al igual que "spray", miles de ejemplos de extranjerismos tienen sus españolizaciones, por ejemplo, "stress", cuyo equivalente es estrés; así como "express", cuya adaptación es exprés.

Cuando se utiliza la forma inglesa “spray”, la RAE recomienda escribirla en cursiva o entre comillas para indicar que es un extranjerismo no adaptado al español.

Sustituir el término inglés facilita la comprensión, especialmente para personas que no están familiarizadas con el inglés o con ciertos tecnicismos. Decir “espray para el cabello” en lugar de “spray para el cabello”, o “aerosol desinfectante” en vez de “spray desinfectante”, permite una comunicación más clara y accesible.

Fuente: hoy.com.py y tn.com.ar