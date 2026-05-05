La RAE recomienda esta palabra en español para nombrar a "hashtag"

El "hashtag" se utiliza en las redes sociales para indicar la temática de una conversación o de un mensaje. Además permite la creación automática de un hipervínculo que brinda acceso a todos los contenidos que incluyan el "hashtag" en cuestión.

Aunque “hashtag” es un extranjerismo muy conocido, existen varias alternativas en español que enriquecen el idioma sin perder su significado original.

Según la RAE, el anglicismo “hashtag” puede sustituirse por el término “etiqueta” en español, que transmite el mismo significado en el contexto de redes sociales.

Además, el símbolo “#” recibe distintos nombres en español de acuerdo a la región o país que lo usan:

Numeral

Gato

Almohadilla

El uso de palabras en español fortalece la identidad lingüística y evita la adopción innecesaria de extranjerismos. Además, “etiqueta” es un término claro y fácil de entender para todos los hispanohablantes.

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Sin embargo, el uso de “hashtag” sigue siendo frecuente en la jerga digital, por lo que su reemplazo depende de la preferencia de cada usuario.

El usuario puede usar el "hashtag" para resumir una idea o para llamar la atención de los lectores. Una persona puede publicar varias fotos en su cuenta de X acompañadas con el siguiente texto en el tweet: "Esta tarde volví a jugar al fútbol después de tres meses. #Felicidad".

En este caso, el "hashtag" (#Felicidad) resume lo que sintió el sujeto al practicar deporte luego de unos meses de inactividad.

El "hashtag" también se incluye en un texto como una manera de sumarse a una charla o a una discusión. Es habitual que, en la TV, se proponga un hashtag para que los televidentes participen con sus opiniones en las redes sociales.

Fuente: tn.com.ar