Estaba en una antena y se le desprendió el arnés de seguridad: el estruendo alertó a los vecinos

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Operativo de emergencia en el lugar

A los pocos minutos, arribaron al lugar varios móviles policiales y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Sin embargo, el personal médico solo pudo constatar que el trabajador había fallecido en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas por el impacto desde gran altura.

La zona permaneció vallada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes buscan determinar si existieron fallas en los elementos de seguridad o si se trató de una negligencia en los protocolos de trabajo en altura.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscalía en turno, mientras los compañeros de la víctima y los dueños de la vivienda prestan declaración para reconstruir los momentos previos a la caída.