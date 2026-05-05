La ciudad de Rosario se vio sacudida este martes por un trágico accidente laboral. Un operario de 65 años perdió la vida de manera instantánea tras caer desde una antena ubicada en una vivienda de la zona sur. El episodio, caratulado inicialmente como un accidente fatal, tuvo lugar en horas de la tarde y generó un fuerte despliegue policial y de emergencias.
Estaba en una antena y se le desprendió el arnés de seguridad: el estruendo alertó a los vecinos
Un hombre de 65 años murió este martes cuando cayó al vacío mientras trabajaba en una antena. Ocurrió en Rosario
Los detalles del accidente fatal
El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Presidente Quintana al 500, en el corazón del barrio Tablada. Según los primeros informes policiales, la víctima se encontraba en la parte superior de la antena realizando tareas de desmontaje junto a otros dos compañeros.
Por razones que aún se intentan establecer, el arnés de seguridad que lo sujetaba se habría desprendido, lo que provocó que el hombre cayera al vacío e impactara en el patio de la propiedad. El estruendo alertó de inmediato a los vecinos de la cuadra, quienes llamaron con urgencia al 911.
Operativo de emergencia en el lugar
A los pocos minutos, arribaron al lugar varios móviles policiales y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Sin embargo, el personal médico solo pudo constatar que el trabajador había fallecido en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas por el impacto desde gran altura.
La zona permaneció vallada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes buscan determinar si existieron fallas en los elementos de seguridad o si se trató de una negligencia en los protocolos de trabajo en altura.
La investigación del caso quedó a cargo de la fiscalía en turno, mientras los compañeros de la víctima y los dueños de la vivienda prestan declaración para reconstruir los momentos previos a la caída.