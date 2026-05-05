Juan Darthés: la Justicia confirmó la condena de seis años de cárcel por el abuso sexual contra Thelma Fardín

El actor recibirá un régimen semiabierto, es decir que pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día.

La pena se cumplirá bajo un régimen semiabierto, lo que implica que Juan Darthés deberá permanecer en prisión durante la noche, pero podrá salir durante el día.

Según se desprende de la resolución, los hechos ya fueron debidamente probados en instancias anteriores, por lo que el tribunal consideró que no correspondía volver a analizarlos.

La causa se remonta a una denuncia realizada en diciembre de 2018, cuando Thelma Fardín acusó a Juan Darthés de haberla abusado sexualmente en Nicaragua en 2009, durante una gira de la tira juvenil Patito Feo. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45.

Tras conocerse la confirmación de la condena, Fardín se expresó públicamente a través de sus redes sociales. “Ganamos otra vez”, escribió, en un mensaje en el que también agradeció a su equipo legal, a sus afectos y a quienes la acompañaron durante el proceso.

“A todas las personas que me escriben, que me cuentan sus historias, que se cruzan en la calle y se les pianta una lágrima. Nos curamos entre todas”, sostuvo.

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El tribunal brasileño ya había condenado a Darthés en junio de 2024, pero la defensa del actor presentó distintas apelaciones que demoraron la confirmación definitiva de la sentencia. Con este fallo, la resolución queda firme en esa instancia judicial.

Darthés, quien siempre sostuvo su inocencia, se trasladó a Brasil -país del que es ciudadano- tras la denuncia, lo que determinó que el proceso judicial se desarrollara allí.

La confirmación de la condena representa un nuevo capítulo en un caso que tuvo amplia repercusión pública y que se convirtió en uno de los más emblemáticos en materia de violencia de género en el ámbito artístico.

Fuente: noticiasargentinas.com