Cuáles son los únicos árboles frutales que se deben podar en mayo, según expertos en jardinería

El mes de mayo, en nuestro país, representa una etapa clave para realizar la poda de árboles frutales. La disminución paulatina de las temperaturas y el acortamiento de las horas de luz solar activan el inicio del reposo vegetativo en diversas especies. Este letargo se convierte en un momento estratégico para para garantizar la salud y productividad de las plantas. A continuación, el secreto de jardinería para saber sobre cuáles ejemplares trabajar.
Estos son los árboles frutales que debes podar en mayo
De acuerdo a la información brindada por los especialistas de Infoagro, es fundamental tener en cuenta que mayo es un buen mes para podar los árboles frutales pero que la tarea de jardinería puede variar significativamente a lo largo del extenso territorio argentino, influenciada directamente por las particularidades climáticas de cada región y las condiciones meteorológicas.
Hecha esta salvedad, pasemos a conocer cuáles son los árboles frutales que se deben podar este mes:
- Manzano: la poda se realiza durante el reposo vegetativo, que incluye el mes de mayo en muchas zonas de nuestro país
- Peral: al igual que el manzano, la poda de invierno es adecuada en el mes mayo
- Membrillero: mismo caso que el manzano y el peral
- Duraznero: la poda se realiza generalmente hacia el final del invierno, pero en algunas regiones más frías, puede realizarse en mayo (siempre antes de que comience la floración)
- Ciruelo: la poda de invierno es apropiada en mayo
- Cerezo: se recomienda realizar una poda ligera de formación o eliminación de ramas dañadas
- Damasco: mismo caso que el ciruelo
- Higuera: es crucial podar a partir de la última semana de mayo.
Para asegurar el éxito de estas labores, los expertos recomiendan considerar los siguientes criterios antes de actuar:
- Clima regional: en zonas cálidas la brotación ocurre antes, acortando el tiempo disponible para podar. En zonas frías, el margen es más amplio.
- Observación del ejemplar: si el árbol frutal muestra yemas hinchadas o signos de brotación, la poda debe posponerse para no dañar el nuevo crecimiento.
- Sanidad ambiental: es imperativo realizar los cortes en días secos para minimizar el riesgo de que la humedad propicie infecciones fúngicas en las heridas del árbol frutal.
Gracias a esta breve hoja de ruta brindada por los expertos citados anteriormente, lograrás que tu árbol frutal crezca con fuerza en primavera y verano.