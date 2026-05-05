Cuáles son los únicos árboles frutales que se deben podar en mayo, según expertos en jardinería

Hecha esta salvedad, pasemos a conocer cuáles son los árboles frutales que se deben podar este mes:

Manzano: la poda se realiza durante el reposo vegetativo, que incluye el mes de mayo en muchas zonas de nuestro país

Peral: al igual que el manzano, la poda de invierno es adecuada en el mes mayo

Membrillero: mismo caso que el manzano y el peral

Duraznero: la poda se realiza generalmente hacia el final del invierno, pero en algunas regiones más frías, puede realizarse en mayo (siempre antes de que comience la floración)

Ciruelo: la poda de invierno es apropiada en mayo

Cerezo: se recomienda realizar una poda ligera de formación o eliminación de ramas dañadas

Damasco: mismo caso que el ciruelo

Higuera: es crucial podar a partir de la última semana de mayo.

podar arbol frutal Gracias a estos consejos, tus árboles frutales prosperarán en primavera y verano.

Para asegurar el éxito de estas labores, los expertos recomiendan considerar los siguientes criterios antes de actuar:

Clima regional: en zonas cálidas la brotación ocurre antes, acortando el tiempo disponible para podar . En zonas frías, el margen es más amplio.

. En zonas frías, el margen es más amplio. Observación del ejemplar: si el árbol frutal muestra yemas hinchadas o signos de brotación, la poda debe posponerse para no dañar el nuevo crecimiento.

muestra yemas hinchadas o signos de brotación, la poda debe posponerse para no dañar el nuevo crecimiento. Sanidad ambiental: es imperativo realizar los cortes en días secos para minimizar el riesgo de que la humedad propicie infecciones fúngicas en las heridas del árbol frutal.

Gracias a esta breve hoja de ruta brindada por los expertos citados anteriormente, lograrás que tu árbol frutal crezca con fuerza en primavera y verano.