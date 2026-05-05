El último contacto de una de las víctimas tras el violento accidente donde murieron cuatro médicos

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Viajaban en un Citroën C3. Según las primeras reconstrucciones de la tragedia, en un sector de curvas cerradas y visibilidad reducida, el vehículo habría mordido la banquina. El "volantazo" para intentar regresar a la calzada fue fatal: el auto cruzó de carril y fue impactado de lleno en su lateral derecho por un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

El desgarrador pedido de auxilio tras el accidente

Uno de los detalles más conmovedores de la tragedia y que trascendió de la investigación, es el último contacto de una de las víctimas tras el violento accidente.

Según fuentes policiales, una de las jóvenes médicas alcanzó a enviar una señal de auxilio a su padre a través de su teléfono celular poco antes de que se confirmara su deceso. Un último gesto desesperado en medio del caos y el dolor.

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Las víctimas del accidente: vocación y juventud truncada

El impacto fue de tal magnitud que el Citroën terminó en un zanjón, golpeando contra una pared rocosa. Tres de los ocupantes murieron en el acto:

Laura Camila Díaz Sandoval (26 años), de nacionalidad colombiana y residente en CABA.

María de los Milagros Chirinos (28 años), vecina de Caballito.

Talía Araceli Mansilla (29 años), médica de Lanús e hija del reconocido expiloto de automovilismo Enrique "Quique" Mansilla.

La cuarta víctima, Ezequiel Agustín Quaglio (31 años), fue rescatado con vida por los bomberos, pero falleció horas después en el Hospital Municipal de Tornquist debido a la gravedad de sus heridas. El único sobreviviente del auto de los médicos es el conductor, Juan Ignacio Daulerio (28), quien permanece internado fuera de peligro.

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“Se nos cruzó de golpe”

Los ocupantes del Ford Focus, una pareja de Olavarría que salvó su vida gracias a la activación de los airbags, relataron con estupor los segundos previos al impacto. "Se nos cruzó de golpe, fue una cuestión de segundos", habrían manifestado ante las autoridades. Para ellos, no hubo tiempo de reacción: la geografía del lugar, con la montaña pegada al pavimento, transforma cualquier error de cálculo en una sentencia.

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Una zona bajo la lupa

Desde la Secretaría de Seguridad de Tornquist fueron tajantes: "Es una curva donde ninguno de los autos se ve, es muy cerrada". La combinación de banquinas irregulares y la falta de familiaridad con el terreno por parte de quienes visitan la zona turística vuelve a poner en debate la seguridad vial en las rutas provinciales.

Hoy, la comunidad médica y las familias de estos jóvenes profesionales lloran una pérdida irreparable.