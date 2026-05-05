Lo que debía ser un fin de semana de celebración y descanso terminó en una de las mayores tragedias viales de los últimos tiempos en Buenos Aires, en un accidente con dolorosas consecuencias. Cuatro médicos jóvenes, que regresaban de una fiesta en una estancia de Tornquist, perdieron la vida tras un choque frontal en la Ruta Provincial 76.
El último contacto de una de las víctimas tras el violento accidente donde murieron cuatro médicos
Un último gesto desesperado en medio del caos y el dolor, trascendió en la investigación luego del brutal accidente que se cobró la vida de cuatro médicos
Entre los fierros retorcidos y el silencio de la montaña, quedó el testimonio de una "trampa mortal" que no dio respiro.
Accidente en Tornquist: un festejo que terminó en luto
El grupo de amigos, compuesto por cinco profesionales de la salud radicados en Buenos Aires, había viajado para compartir un momento de distensión. Sin embargo, el domingo por la mañana, cerca de las 7:30, el destino les tendió una emboscada en el kilómetro 227, en la zona de Abra de la Ventana.
Viajaban en un Citroën C3. Según las primeras reconstrucciones de la tragedia, en un sector de curvas cerradas y visibilidad reducida, el vehículo habría mordido la banquina. El "volantazo" para intentar regresar a la calzada fue fatal: el auto cruzó de carril y fue impactado de lleno en su lateral derecho por un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.
El desgarrador pedido de auxilio tras el accidente
Uno de los detalles más conmovedores de la tragedia y que trascendió de la investigación, es el último contacto de una de las víctimas tras el violento accidente.
Según fuentes policiales, una de las jóvenes médicas alcanzó a enviar una señal de auxilio a su padre a través de su teléfono celular poco antes de que se confirmara su deceso. Un último gesto desesperado en medio del caos y el dolor.
Las víctimas del accidente: vocación y juventud truncada
El impacto fue de tal magnitud que el Citroën terminó en un zanjón, golpeando contra una pared rocosa. Tres de los ocupantes murieron en el acto:
- Laura Camila Díaz Sandoval (26 años), de nacionalidad colombiana y residente en CABA.
- María de los Milagros Chirinos (28 años), vecina de Caballito.
- Talía Araceli Mansilla (29 años), médica de Lanús e hija del reconocido expiloto de automovilismo Enrique "Quique" Mansilla.
La cuarta víctima, Ezequiel Agustín Quaglio (31 años), fue rescatado con vida por los bomberos, pero falleció horas después en el Hospital Municipal de Tornquist debido a la gravedad de sus heridas. El único sobreviviente del auto de los médicos es el conductor, Juan Ignacio Daulerio (28), quien permanece internado fuera de peligro.
“Se nos cruzó de golpe”
Los ocupantes del Ford Focus, una pareja de Olavarría que salvó su vida gracias a la activación de los airbags, relataron con estupor los segundos previos al impacto. "Se nos cruzó de golpe, fue una cuestión de segundos", habrían manifestado ante las autoridades. Para ellos, no hubo tiempo de reacción: la geografía del lugar, con la montaña pegada al pavimento, transforma cualquier error de cálculo en una sentencia.
Una zona bajo la lupa
Desde la Secretaría de Seguridad de Tornquist fueron tajantes: "Es una curva donde ninguno de los autos se ve, es muy cerrada". La combinación de banquinas irregulares y la falta de familiaridad con el terreno por parte de quienes visitan la zona turística vuelve a poner en debate la seguridad vial en las rutas provinciales.
Hoy, la comunidad médica y las familias de estos jóvenes profesionales lloran una pérdida irreparable.