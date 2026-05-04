Video: manejaba un camión por la ruta y un avión lo golpeó violentamente al aterrizar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2051055113104478369&partner=&hide_thread=false | Un Boeing 767 de United Airlines golpeó un camión mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark en Nueva Jersey el domingo. pic.twitter.com/wg5s3vp2da — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 3, 2026

El accidente aéreo terrestre

Según las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 2 durante la fase final de aproximación a la pista. La rueda del tren de aterrizaje y la parte inferior del avión impactaron un poste de iluminación ubicado sobre la autopista, que posteriormente afectó al camión. El conductor del vehículo, identificado como Warren Boardley, sufrió lesiones menores por vidrios rotos y fue trasladado a un hospital, donde recibió el alta el mismo día.

Imágenes y videos captados por cámaras de tablero del camión muestran el momento dramático: el avión pasa muy bajo, golpea el poste y genera una sacudida en el vehículo. El camión pertenecía a una empresa de panadería y transportaba productos hacia un depósito. El impacto dañó la cabina del rodado, pero el conductor logró mantener el control.

United Airlines confirmó que el avión aterrizó de manera segura y normal en el aeropuerto. “Ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. El avión sufrió daños menores en el tren de aterrizaje”, indicó la aerolínea en un comunicado. Los pasajeros desembarcaron sin problemas y el accidente no afectó significativamente las operaciones del aeropuerto, uno de los más transitados de la región metropolitana de Nueva York.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron de inmediato una investigación. Las primeras hipótesis apuntan a una aproximación baja. Fuentes mencionan posibles vientos racheados de alrededor de 56 km/h que podrían haber influido en la altitud del avión. La Policía de Estados Unidos también participa en las pesquisas.