El domingo pasado, un avión protagonizó un accidente curioso y casi sin precedentes. No fue que se derribó o que se prendió fuego, como suele ocurrir con vehículos aéreos. En este caso chocó contra un camión que circulaba por una autopista en Estados Unidos.
Video: manejaba un camión por la ruta y un avión lo golpeó violentamente al aterrizar
Las autoridades se encuentran investigando por qué se produjo el accidente, aunque todo apunta a un aterrizaje bajo del avión
Se trató de un vuelo de United Airlines procedente de Venecia, Italia, que protagonizó un inusual accidente al aproximarse al Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, en Nueva Jersey.
El vuelo UA169, operado por un Boeing 767-400 con 221 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, golpeó un poste de luz en la New Jersey Turnpike y dañó un camión que circulaba por la autopista, sin que se reportaran heridos graves entre los ocupantes del avión.
El accidente aéreo terrestre
Según las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 2 durante la fase final de aproximación a la pista. La rueda del tren de aterrizaje y la parte inferior del avión impactaron un poste de iluminación ubicado sobre la autopista, que posteriormente afectó al camión. El conductor del vehículo, identificado como Warren Boardley, sufrió lesiones menores por vidrios rotos y fue trasladado a un hospital, donde recibió el alta el mismo día.
Imágenes y videos captados por cámaras de tablero del camión muestran el momento dramático: el avión pasa muy bajo, golpea el poste y genera una sacudida en el vehículo. El camión pertenecía a una empresa de panadería y transportaba productos hacia un depósito. El impacto dañó la cabina del rodado, pero el conductor logró mantener el control.
United Airlines confirmó que el avión aterrizó de manera segura y normal en el aeropuerto. “Ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. El avión sufrió daños menores en el tren de aterrizaje”, indicó la aerolínea en un comunicado. Los pasajeros desembarcaron sin problemas y el accidente no afectó significativamente las operaciones del aeropuerto, uno de los más transitados de la región metropolitana de Nueva York.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron de inmediato una investigación. Las primeras hipótesis apuntan a una aproximación baja. Fuentes mencionan posibles vientos racheados de alrededor de 56 km/h que podrían haber influido en la altitud del avión. La Policía de Estados Unidos también participa en las pesquisas.