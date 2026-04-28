La increíble historia de la pareja de argentinos que dio la vuelta al mundo en un pequeño avión propio

En 2025 se encontraban cerrando su gran travesía: un viaje de más de 100 días que los llevó por el oeste de Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, desde donde cruzaron hasta Islandia, sobrevolando Groenlandia. Recorrieron Europa y parte de África.

Betina y Claudio Claudio Robetto y Betina Raimondi vuelan por el mundo en su propio avión.

Todo en un avión monomotor Mooney M20J, modelo 1978, con cuatro plazas que ellos adaptaron para llevar más carga. “Nos gusta viajar así. A mí siempre me apasionó volar, pero recién de grande pude comprar un avión”, aseguró Claudio a La Capital.

Volando por el mundo

En 2023 le dieron la vuelta al mundo en 124 días, 270 horas de vuelo, 17 países y alrededor de 35.000 millas recorridas. Esta odisea fue la primera vuelta al mundo lograda en ese tipo de aeronave por una pareja de argentinos.

En un viaje de estas condiciones pueden pasar muchas cosas, un desperfecto mecánico, condiciones extremas meteorológicas, o problemas de papeles. Y todo puede alterar el itinerario o la ruta original.

En 2025, decidieron hacer un recorrido diferente. Salieron desde Balcarce, pasaron por Mendoza, cruzaron la cordillera de Los Andes dirigiéndose hasta Arica. De ahí, siguieron por Perú y luego Ecuador.

Embed - Aero Club del Ecuador on Instagram: "¡Tuvimos el honor de recibir a nuestros amigos @aventurerosdelaire, Betina y Claudio, en su paso por Guayaquil! Después de recorrer el mundo en 2023, ahora hacen escala en Ecuador antes de continuar su travesía hacia las Islas Galápagos. Nos alegra haber podido brindarles nuestro apoyo y que hayan hecho uso de nuestras instalaciones para seguir volando alto. ¡Siempre serán bienvenidos en casa! #ACE #ExperienciACE #FlightSchool #AventurerosDelAire #Guayaquil #PilotosDelMundo #Galápagos #Viajeros #AventuraEnEcuador " View this post on Instagram

En Ecuador tuvieron un problema mecánico, ya que se rompió el burro de arranque justo antes de salir a Galápagos. "Estuvimos 25 días varados en Guayaquil, pero aprovechamos para conocer. Tomamos un avión de línea para ir a Galápagos y a Quito", comentó Claudio.

Una vez que el problema se solucionó, volaron hacia Panamá, luego sobrevolaron Cuba, Estados Unidos y Canadá. La pareja quería sobrevolar el río Hudson en Nueva York, pero una tormenta cambió los planes y terminaron en Carolina del Norte.

Desde el norte de Canadá, finalmente, volaron a Islandia, pasando por Groenlandia sin aterrizar. Fue un viaje largo. Islandia fue otra vez la puerta de entrada a Europa, como en la vuelta al mundo de 2023.

avion La pareja contó que suelen tener grupos de WhatsApp donde se suma gente de todo el mundo que ya dio la vuelta al mundo y brinda consejos. Así han obtenido información fundamental para todos sus viajes.

Desde el norte de Canadá volaron a Islandia, pasando por Groenlandia sin aterrizar. Luego, Islandia fue la puerta de entrada a Europa. Allí recorrieron múltiples destinos, Escocia, España, Italia, Córcega, Suiza, Marruecos, Tanger, Essaouira y Dakhla. Luego, continuaron por Mauritania, Senegal y Dakar.

Desde Cabo Verde, fueron a Praia. Revisaron la meteorología y concretaron el cruce del Atlántico hasta llegar a João Pessoa, en Brasil.