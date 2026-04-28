La mejor ruta argentina para disfrutar el paisaje en bicicleta está en Neuquén: tiene más de 90 kilómetros

La Ruta de los Siete Lagos es una de las mejores opciones para quienes buscan una escapada en bicicleta que combine aventura, naturaleza y paisajes inolvidables. Forma parte de la conocida Ruta 40 y une las ciudades de Villa La Angostura con San Martín de los Andes, sin duda uno de los paisajes más bellos de admirar.

Si amas andar en bicicleta respirando aire puro y mirando el paisaje, a lo largo de este camino pasarás por los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín, y con el maravilloso lago Nahuel Huapi, entre otros que están sobre la ruta. También podés llegar a las costas de los lagos Traful, Espejo Chico y Hermoso que son una invitación majestuosa a que viajes lento porque se disfrutan mejor parando en los campings.

Lo bueno es que en esta ruta el ritmo lo ponés vos mismo, si recién empezas la podés hacer en dos, tres, cinco o siete días, más aún si quieres disfrutar del paisaje.

_los siete lagos La Ruta de los 7 Lagos es un recorrido que te llevará a través de paisajes impresionantes y te permitirá sumergirte en la naturaleza de la Patagonia argentina.

Características de la Ruta de los Siete Lagos