La mejor ruta argentina para disfrutar el paisaje en bicicleta está en Neuquén: tiene más de 90 kilómetros

Argentina es un país que se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y la belleza de sus rutas escénicas. Sin embargo, entre todas estas rutas hay una que destaca por una particularidad: es la más hermosa para andar en bicileta y los 96 kilómetros que la recorren te dejaran boquiabierta por el paisaje.
Andar en bicileta por ella no es tarea sencilla, pero sí una experiencia inolvidable para quienes buscan aventura y adrenalina. Muchos turistas y personas locales buscan desafiar este trayecto que combina naturaleza, historia y vértigo.
La mejor ruta argentina para disfrutar el paisaje en bicicleta está en Neuquén
La Ruta de los Siete Lagos es una de las mejores opciones para quienes buscan una escapada en bicicleta que combine aventura, naturaleza y paisajes inolvidables. Forma parte de la conocida Ruta 40 y une las ciudades de Villa La Angostura con San Martín de los Andes, sin duda uno de los paisajes más bellos de admirar.
Si amas andar en bicicleta respirando aire puro y mirando el paisaje, a lo largo de este camino pasarás por los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín, y con el maravilloso lago Nahuel Huapi, entre otros que están sobre la ruta. También podés llegar a las costas de los lagos Traful, Espejo Chico y Hermoso que son una invitación majestuosa a que viajes lento porque se disfrutan mejor parando en los campings.
Lo bueno es que en esta ruta el ritmo lo ponés vos mismo, si recién empezas la podés hacer en dos, tres, cinco o siete días, más aún si quieres disfrutar del paisaje.
Características de la Ruta de los Siete Lagos
- Tiene entre 96 y 110 kilómetros y un nivel de dificultad medio.
- Toda la ruta esta asfaltada.
- La mejor época del año para visitar este lugar en bicileta es de noviembre a marzo.
- Tiene un trazado sencillo que permite no perderse.
- Entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes no hay ningún pueblo, así que tienes que tener en cuenta algún alojamiento.
- Podés hacer la ruta en el sentido que quieras, pero de Sur a Norte hace que el desnivel sea menor, terminando con una bajada a San Martín de los Andes.