China lanza al mar la mayor construcción eléctrica conocida y pone en jaque las rutas comerciales clave

Se trata de la construcción del buque Ning Yuan Dian Kun, el nuevo portacontenedores 100% eléctrico que ya opera entre los puertos de Ningbo-Zhoushan y Jiaxing, en la provincia de Zhejiang. Es la mayor embarcación eléctrica de su tipo jamás construida y representa un paso concreto hacia la descarbonización del transporte marítimo en rutas de alta densidad logística.

China está empujando con fuerza la electrificación de su cadena logística. Este tipo de buque no solo reduce contaminación, sino que también apunta a bajar costos operativos a largo plazo, especialmente en trayectos cortos y repetitivos donde la carga puede recargarse en puerto.

Ning Yuan Dian Kun (1)

Como es esta construcción

el buque mide 127,8 metros de eslora y tiene un desplazamiento de 10.000 toneladas con capacidad para transportar 742 contenedores.

mide 127,8 metros de eslora y tiene un desplazamiento de 10.000 toneladas con capacidad para transportar 742 contenedores. su sistema de propulsión funciona completamente con energía eléctrica, alimentado por 10 baterías modulares que suman casi 19 MWh, lo que le permite operar sin emisiones directas de CO.

incorpora motores síncronos de imanes permanentes de 875 kW, un sistema dual de recarga, con conexión a red de alta tensión y cambio rápido de baterías, y un diseño optimizado que reduce la resistencia al viento entre un 15% y 20%.

Además, integra navegación inteligente con sistemas de evasión automática de colisiones y control digital en la nube, lo que lo convierte en una embarcación altamente automatizada. Según estimaciones de su operadora, puede evitar hasta 1.462 toneladas de CO al año, reduciendo también ruido y vibraciones, y marcando un modelo para futuras flotas eléctricas.