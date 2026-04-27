En ascenso: el precio del dólar para este martes 28 de abril fue confirmado por los bancos

El primer día de la semana fue clave para el precio del dólar. Esto se debe a que, después de que la moneda norteamericana cotizara por debajo de los $1.400 durante buena parte de la semana pasada, comenzó un ascenso que no se detuvo y que este último lunes afianzó esa subida de valor.

Por eso mismo, los bancos confirmaron que el precio del dólar este martes 28 de abril va a rondar los $1.440, aunque algunas entidades lo podrán tener por encima o por debajo de ese valor. En tanto, en las cuevas, el dólar blue se cotizará por debajo del precio oficial.