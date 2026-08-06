Con el dólar oficial estable y otra baja del blue, la brecha se redujo a sólo $10

Con este movimiento opuesto entre ambos segmentos, la brecha cambiaria entre el paralelo y el oficial continuó achicándose. La distancia concluyó la jornada hasta un magro 0,65%.

Qué pasó con el dólar tarjeta, el mayorista y los financieros

En el segmento mayorista, la divisa cerró la rueda ajustándose a $1.499,50 para la venta. La cotización sostiene un leve deslizamiento gradual dentro del esquema cambiario de bandas, que el Banco Central situó en un piso de $751,35 y un techo (límite para la intervención) de $1.851,60.

Los dólares financieros cotizaron con comportamientos dispares. El dólar MEP registró un leve aumento diario de 0,20% para acomodarse en $1.522, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló apenas 0,12% hasta los $1.577.

Por su parte, el dólar tarjeta tuvo una baja imperceptible. Y tocó al final de la jornada los $1985,45, con el recargo impositivo a cuenta de Ganancias de 30%.

En el mercado secundario de cambios, la autoridad monetaria mantuvo su racha compradora. El Banco Central (BCRA) culminó la rueda con un saldo positivo de U$S 41 millones en sus intervenciones.

La convergencia de las cotizaciones y el menor diferencial entre el billete libre y el oficial reflejan un escenario de pax cambiaria, atrayendo la atención sobre la evolución de las reservas netas.