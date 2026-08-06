Con el dólar oficial estable y otra baja del blue, la brecha se redujo a sólo $10

En una jornada marcada por la cautela, el mercado cambiario operó con tendencias mixtas en las distintas cotizaciones del dólar este jueves 6 de agosto. La rueda estuvo signada por la quietud del oficial, y otra caída del dólar blue, que perdió $10 y dejó la brecha a esa distancia.
El dólar blue encadenó su tercera merma consecutiva y en lo que va de agosto no para de caer. Así, en las cuevas se negoció a $1.510 para la punta compradora y a $1.530 para la venta, a contramano de los informales financieros.
Por su parte, el dólar oficial minorista en las pizarras del Banco Nación mostró total estabilidad. La divisa cerró sin cambios respecto a la rueda previa, a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.
Con este movimiento opuesto entre ambos segmentos, la brecha cambiaria entre el paralelo y el oficial continuó achicándose. La distancia concluyó la jornada hasta un magro 0,65%.
Qué pasó con el dólar tarjeta, el mayorista y los financieros
En el segmento mayorista, la divisa cerró la rueda ajustándose a $1.499,50 para la venta. La cotización sostiene un leve deslizamiento gradual dentro del esquema cambiario de bandas, que el Banco Central situó en un piso de $751,35 y un techo (límite para la intervención) de $1.851,60.
Los dólares financieros cotizaron con comportamientos dispares. El dólar MEP registró un leve aumento diario de 0,20% para acomodarse en $1.522, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló apenas 0,12% hasta los $1.577.
Por su parte, el dólar tarjeta tuvo una baja imperceptible. Y tocó al final de la jornada los $1985,45, con el recargo impositivo a cuenta de Ganancias de 30%.
En el mercado secundario de cambios, la autoridad monetaria mantuvo su racha compradora. El Banco Central (BCRA) culminó la rueda con un saldo positivo de U$S 41 millones en sus intervenciones.
La convergencia de las cotizaciones y el menor diferencial entre el billete libre y el oficial reflejan un escenario de pax cambiaria, atrayendo la atención sobre la evolución de las reservas netas.
En pocas palabras
- Dólar blue: cayó $10 y cerró a $1.530, acumulando su tercera merma consecutiva en agosto.
- Dólar oficial: se mantuvo estable en $1.520 en el Banco Nación, sin cambios respecto a la rueda previa.
- Brecha cambiaria: la diferencia entre el paralelo y el oficial se redujo a solo $10, representando un 0,65%.