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Con el dólar a precio récord, los bancos confirmaron a cuánto lo venderán este jueves 6 de agosto

Los bancos dieron a conocer el precio al que se venderá el dólar este jueves y que es otra vez un récord en su cotización

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
A cuánto se vende el dólar este jueves

A cuánto se vende el dólar este jueves

El dólar llegó nuevamente a marcar un precio récord, lo que llevó a los bancos a confirmar cuál será su valor en el inicio de la jornada cambiaria de este jueves 6 de agosto.

La confirmación de las entidades financieras fue dada al Banco Central luego de que el martes el dólar volviera a llegar a los $1.520 en las pizarras del Banco Nación, al mismo tiempo que en las cuevas, el dólar informal rompía con su tendencia a la baja.

Desde el resto de los bancos también confirmaron la suba del dólar e incluso algunas entidades señalaron que lo venderán por encima de los $1.520 en este jueves 6 de agosto.

Precio del dólar en cada uno de los bancos este jueves 6 de agosto

Según lo confirmado por cada una de las entidades financieras al Banco Central, este será el precio del dólar cuando los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias para todo el público:

  • Banco Galicia: $1.520
  • Banco Nación: $1.520
  • Banco ICBC: $1.520
  • Banco BBVA: $1.520
  • Banco Supervielle: $1.524
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
  • Banco Patagonia: $1.515
  • Banco Hipotecario: $1.508
  • Banco Santander: $1.520
  • Brubank: $1.510
  • Banco Credicoop: $1.515
  • Banco Macro: $1.525
  • Banco Piano: $1.520
  • Banco de Comercio: $1.515

A cuánto se venderá el dólar blue y el resto de los dólares el jueves 6 de agosto

En el caso del dólar blue, según las cuevas, la cotización inicial de este jueves será de $1.540, es decir $20más que el dólar oficial. Esto significa un achicamiento de la brecha entre ambos tipos de dólares, que llegó a ser de $55 la semana pasada. De hecho, el informal se mantuvo estable en la última jornada.

En tanto, el resto de los dólares va a cotizar a los siguientes precios este jueves 6 de agosto:

  • Dólar Blue: Compra $1.520 / Venta $1.540
  • Dólar Mayorista: Compra $1.487,50 / Venta $1.496,50
  • Dólar MEP: $1.518,45
  • Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.581,14
  • Dólar Tarjeta: $1976

En pocas palabras

  • Dólar récord: El dólar alcanzó un precio récord, confirmando su valor de venta para este jueves 6 de agosto.
  • Cotización bancaria: Los bancos confirmaron la venta del dólar por encima de los $1.520 en la jornada cambiaria.
  • Dólar blue: El dólar informal se venderá a $1.540, reduciendo la brecha con el oficial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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