Con el dólar a precio récord, los bancos confirmaron a cuánto lo venderán este jueves 6 de agosto

La confirmación de las entidades financieras fue dada al Banco Central luego de que el martes el dólar volviera a llegar a los $1.520 en las pizarras del Banco Nación, al mismo tiempo que en las cuevas, el dólar informal rompía con su tendencia a la baja.
Desde el resto de los bancos también confirmaron la suba del dólar e incluso algunas entidades señalaron que lo venderán por encima de los $1.520 en este jueves 6 de agosto.
Precio del dólar en cada uno de los bancos este jueves 6 de agosto
Según lo confirmado por cada una de las entidades financieras al Banco Central, este será el precio del dólar cuando los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias para todo el público:
- Banco Galicia: $1.520
- Banco Nación: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.524
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.508
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.510
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.520
- Banco de Comercio: $1.515
A cuánto se venderá el dólar blue y el resto de los dólares el jueves 6 de agosto
En el caso del dólar blue, según las cuevas, la cotización inicial de este jueves será de $1.540, es decir $20más que el dólar oficial. Esto significa un achicamiento de la brecha entre ambos tipos de dólares, que llegó a ser de $55 la semana pasada. De hecho, el informal se mantuvo estable en la última jornada.
En tanto, el resto de los dólares va a cotizar a los siguientes precios este jueves 6 de agosto:
- Dólar Blue: Compra $1.520 / Venta $1.540
- Dólar Mayorista: Compra $1.487,50 / Venta $1.496,50
- Dólar MEP: $1.518,45
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.581,14
- Dólar Tarjeta: $1976
En pocas palabras
- Dólar récord: El dólar alcanzó un precio récord, confirmando su valor de venta para este jueves 6 de agosto.
- Cotización bancaria: Los bancos confirmaron la venta del dólar por encima de los $1.520 en la jornada cambiaria.
- Dólar blue: El dólar informal se venderá a $1.540, reduciendo la brecha con el oficial.