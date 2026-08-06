Con el dólar a precio récord, los bancos confirmaron a cuánto lo venderán este jueves 6 de agosto

Precio del dólar en cada uno de los bancos este jueves 6 de agosto

Según lo confirmado por cada una de las entidades financieras al Banco Central, este será el precio del dólar cuando los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias para todo el público:

Banco Galicia: $1.520

Banco Nación: $1.520

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.524

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.508

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.510

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.520

Banco de Comercio: $1.515

A cuánto se venderá el dólar blue y el resto de los dólares el jueves 6 de agosto

En el caso del dólar blue, según las cuevas, la cotización inicial de este jueves será de $1.540, es decir $20más que el dólar oficial. Esto significa un achicamiento de la brecha entre ambos tipos de dólares, que llegó a ser de $55 la semana pasada. De hecho, el informal se mantuvo estable en la última jornada.

En tanto, el resto de los dólares va a cotizar a los siguientes precios este jueves 6 de agosto: