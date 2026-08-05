Con descuentos de hasta 70% en compras online de vinos, arrancó Cyberwine 2026

En busca de apalancar sus ventas de vino, godegas de 9 provincias participan de la edición 2026 de Cyberwine

"Cyberwine creció en cantidad de bodegas y se diversificó en regiones. Hay 9 provincias distintas y por supuesto hay bodegas reconocidas y otras más boutique que lo convierten en una hermosa oportunidad para abrirse al mundo del vino", señaló Andrés Rodríguez, responsable de Combinatoria, organizadora de la cita anual de e-commerce vitivinícola.

Para Rodríguez "quienes acostumbran a comprar online y y que suelen acceder a promociones, se van a encontrar bodegas que suelen hacer un 25% y de golpe hace 35%, o de 40 al 50%. Es realmente una oportunidad real; muchos desconfían de de los eventos de oportunidad y van a encontrar las mejores promociones existentes en en el mundo online".

El Cyberwine en datos: lo que hay que saber al elegir los vinos

-Son 50 bodegas participantes, de Mendoza, Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa), La Rioja, Salta, Catamarca y Buenos Aires.

-Predominio mendocino: el sitio linkea a las tiendas online de Luigi Bosca, Norton, Escorihuela, Peñaflor, Piedra Negra, Domaine Bousquet, Malma, Argento, Viña Artesano, Familia Schroeder, Monteviejo, Gualtallary Wines, Karim Mussi, La Íride, Clos de los Siete, Bianchi, Tierras Altas, La Celia, Penedo Borges y Antigal, entre otras.

-Vinos con descuentos del 30, 40 y hasta 50%: en ciertos momentos del día, "perlitas" con el 70% off exclusivas del Cyberwine.

-Ofertas, "happy-hours" y envíos gratis: se puede acceder a cupones de descuento desde un día antes del evento y oportunidades "bomba" durante sólo 4 horas. Además, las ofertas aplican al pago en cuotas con tarjetas de crédito y la posibilidad de envíos gratis directo a domicilio.

-Filtros por regiones, varietales y estilos: para facilitar la búsqueda, el sitio agrupa a las bodegas en categorías conceptuales como "Íconos nacionales","Tesoros", o "Referentes con estilo" y "Tradición familiar".

-Una asistente chatbot: si se complica o hay dudas antes de concretar la compra de los vinos en oferta, vía Whatsapp exclusivo Dionisia es la asistente que la IA mantiene activa y a disposición.

-Para seguir en redes sociales: @cyberwinearg en Instagram, también en Facebook (cyberwinearg) y en YouTube (@CyberWineArg).

La edición 2026 del CyberWine ofrece el catálogo de 50 bodegas de todo el país, con vinos con descuentos de entre 30 al 70%, pagos con tarjeta y envíos gratis a domicilio

Quienes compran vino online, según edades y región

Durante mucho tiempo, el comercio electrónico estuvo asociado casi exclusivamente a los más jóvenes. Del mismo modo, el vino cargó durante décadas con el estereotipo de ser una bebida elegida principalmente por hombres. Sin embargo, los datos que dejó la última edición de CyberWine 2025 muestran una realidad muy diferente.

En la edición pasada, 52% de las personas que visitaron el sitio tenía más de 55 años, mientras que 6 de cada 10 fueron mujeres. Dos datos que contradicen algunos lugares comunes más instalados sobre quién compra vino y quién utiliza el comercio electrónico.

El interés por el vino online también se distribuye en todo el país. Si bien la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires concentran el 55% de las visitas, Córdoba, Santa Fe y Mendoza completan el grupo de provincias con mayor participación.

La edición 2025 de CyberWine reunió a más de 200.000 visitantes durante seis días y derivó más de 440.000 visitas hacia las tiendas online de las bodegas participantes. En ese recorrido digital, miles de consumidores compararon regiones, varietales y estilos de vino antes de decidir sus compras.