La minera más grande del mundo desembarca en Mendoza para explorar cobre en Malargüe

La minera canadiense Kobrea, que ya anunció haber encontrado indicios de un sistema de cobre y oro en el proyecto El Perdido, dio un paso clave para el desarrollo de sus proyectos en Mendoza: firmó una alianza estratégica con la australiana BHP Metals Exploration, de la mayor productora de cobre del mundo.
El acuerdo alcanza a todos los proyectos que Kobrea posee en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y apunta a acelerar tanto la exploración inicial como las perforaciones de mayor profundidad en busca de nuevos yacimientos.
La novedad llega apenas semanas después de que la empresa informara los resultados de su primera campaña de perforación en El Perdido, donde confirmó la presencia de un sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno y anunció que profundizaría los trabajos exploratorios.
La alianza entre Kobrea y la minera más importante del mundo
El convenio entre las mineras establece una primera etapa de dos años denominada Fase de Generación de Proyectos.
Durante ese período:
- BHP realizará un pago único de U$S3 millones a Kobrea para financiar el avance de los proyectos.
- Además, invertirá al menos U$S5 millones en tareas de exploración.
- Kobrea continuará siendo la operadora de los trabajos durante esa etapa.
Una vez finalizado ese período, BHP podrá seleccionar hasta 4 proyectos para avanzar mediante un esquema conocido en minería como earn-in. En la práctica, significa que podrá quedarse con el 75% de participación en cada uno de esos proyectos si financia, por su cuenta, al menos U$S40 millones en exploración durante 8 años.
Qué significa esta alianza minera para Mendoza
Para Kobrea, el acuerdo implica sumar el respaldo técnico y financiero de una de las compañías mineras más grandes del planeta para desarrollar un distrito que todavía se encuentra en plena etapa de exploración.
El director ejecutivo de la empresa, James Hedalen, calificó el convenio como "un hito transformador" y sostuvo que demuestra la confianza de BHP en el potencial geológico del oeste de Malargüe y en el trabajo realizado por el equipo técnico de la compañía.
Según explicó la empresa, la alianza combina el conocimiento geológico y el posicionamiento territorial de Kobrea en el distrito con la experiencia internacional y la capacidad financiera de BHP para evaluar múltiples objetivos de cobre de tipo pórfido.
Actualmente, Kobrea es una de las compañías con mayor avance exploratorio dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental. Su proyecto más desarrollado es El Perdido, donde ya realizó la primera campaña de perforación profunda del distrito y confirmó un sistema mineralizado que ahora continuará investigando.
En pocas palabras
- Alianza estratégica: BHP Metals Exploration se une a Kobrea para la exploración de cobre en Malargüe.
- Inversión inicial: BHP aportará U$S3 millones y explorará un mínimo de U$S5 millones en dos años.
- Potencial de desarrollo: el acuerdo busca acelerar la búsqueda de nuevos yacimientos de cobre y oro en la región.