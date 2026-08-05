La minera más grande del mundo desembarca en Mendoza para explorar cobre en Malargüe

Los proyectos de cobre de Kobrea en Malargüe. La minera más grande del mundo se asoció con la canadiense para acelerar la exploración.

La alianza entre Kobrea y la minera más importante del mundo

El convenio entre las mineras establece una primera etapa de dos años denominada Fase de Generación de Proyectos.

Durante ese período:

BHP realizará un pago único de U$S3 millones a Kobrea para financiar el avance de los proyectos.

realizará un pago único de U$S3 millones a para financiar el avance de los proyectos. Además, invertirá al menos U$S5 millones en tareas de exploración .

. Kobrea continuará siendo la operadora de los trabajos durante esa etapa.

Una vez finalizado ese período, BHP podrá seleccionar hasta 4 proyectos para avanzar mediante un esquema conocido en minería como earn-in. En la práctica, significa que podrá quedarse con el 75% de participación en cada uno de esos proyectos si financia, por su cuenta, al menos U$S40 millones en exploración durante 8 años.

Qué significa esta alianza minera para Mendoza

Para Kobrea, el acuerdo implica sumar el respaldo técnico y financiero de una de las compañías mineras más grandes del planeta para desarrollar un distrito que todavía se encuentra en plena etapa de exploración.

El director ejecutivo de la empresa, James Hedalen, calificó el convenio como "un hito transformador" y sostuvo que demuestra la confianza de BHP en el potencial geológico del oeste de Malargüe y en el trabajo realizado por el equipo técnico de la compañía.

Según explicó la empresa, la alianza combina el conocimiento geológico y el posicionamiento territorial de Kobrea en el distrito con la experiencia internacional y la capacidad financiera de BHP para evaluar múltiples objetivos de cobre de tipo pórfido.

Actualmente, Kobrea es una de las compañías con mayor avance exploratorio dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental. Su proyecto más desarrollado es El Perdido, donde ya realizó la primera campaña de perforación profunda del distrito y confirmó un sistema mineralizado que ahora continuará investigando.