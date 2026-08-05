Llevaron cuatro llamas al desierto hace 30 años y hoy lo convierten un oasis natural

En 2010, ante la necesidad de recuperar la fertilidad del terreno sin utilizar químicos ni maquinaria pesada, Benavides incorporó cuatro llamas provenientes de las alturas de Huancavelica. La propuesta era poco convencional. Se trataba de adaptar un camélido andino a las duras condiciones de la costa desértica.

¿Por qué las llamas fueron clave para restaurar el desierto?

Las llamas fueron trasladadas de manera estratégica por diferentes sectores del desierto. Su paso ayudó a compactar y airear la arena, mientras que sus deposiciones aportaron nutrientes esenciales para recuperar un suelo que durante años había permanecido degradado. Además, al alimentarse mediante un pastoreo suave, favorecieron el crecimiento de nuevas plantas sin destruir sus raíces.

En 2026, aquel pequeño grupo inicial de cuatro llamas se transformó en una manada de más de 60 ejemplares completamente adaptados al clima costero. Se trata de una experiencia única en la costa peruana, donde estos animales cumplen un rol activo dentro del proceso de restauración ecológica.

La antigua pampa árida de Ocucaje se convirtió progresivamente en un bosque seco vivo y un oasis agroecológico gracias a la reforestación con huarangos y otras especies nativas. El paisaje desértico comenzó a recuperar biodiversidad y capacidad productiva.

Actualmente, el suelo restaurado permite cultivar y procesar productos agrícolas de alta calidad, como pallares, frejoles y aceite de oliva extra virgen, bajo un modelo basado en el comercio justo y el respeto por los ciclos naturales.