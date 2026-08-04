¿No querés que tu gato salga a la calle?: un estudio detalla qué pasa con su comportamiento si vive encerrado

El estudio remarca que muchos dueños eligen encerrar a sus gatos por su propia seguridad.

El motivo principal para encerrar al animal se relacionó estrechamente con la seguridad. Un setenta y siete por ciento de los consultados tomó la medida para evitar accidentes de tránsito, contagio de enfermedades o envenenamientos. Otro tercio buscó proteger a la fauna local de las habilidades cazadoras del gato, mientras que algunos aprovecharon una mudanza para modificar definitivamente las costumbres de su mascota.

La edad jugó un papel fundamental en la velocidad de adaptación. Los ejemplares menores de dos años se acostumbraron a su nuevo entorno en apenas un par de días en una proporción mucho mayor que los animales adultos. Para lograr el éxito, resultó clave incorporar elementos enriquecedores.

"Nuestra investigación demuestra que los propietarios a menudo necesitan consuelo de que las conductas vistas durante la transición son temporales, existiendo estrategias prácticas, como proporcionar espacios para escalar, postes para rascar o juguetes, que ayudan a que se adapten con éxito", afirmó Susan Hazel, investigadora de ciencia veterinaria.

Pequeñas modificaciones

Las finanzas domésticas también sufrieron modificaciones. Mantener al animal alejado de la calle incrementó los gastos en arena sanitaria, muebles específicos o elementos de limpieza. Paradójicamente, un grupo de treinta participantes registró una disminución notoria en las facturas clínicas. Al evitar el exterior, los felinos dejaron de regresar con heridas de peleas o lesiones propias del vagabundeo.

Los gatos pueden arañar un poco más cuando dejan de salir a la calle.

A pesar de los beneficios evidentes, el cambio generó sentimientos de culpa en ciertos hogares. Varias familias expresaron tristeza al privar de libertad a una mascota exploradora. "Sentí malestar por restringir su vida cuando antes era una gran aventurera en el exterior", escribió un encuestado. "Mantenerlos adentro ofrece beneficios significativos para su seguridad, pero las transiciones exitosas dependen de apoyar a los propietarios tanto como a los animales", agregó Hazel.

Los comportamientos problemáticos, como la agresividad o los desórdenes alimenticios, no mostraron alteraciones significativas tras el confinamiento. El cambio más frecuente consistió en una mayor demanda de atención, acompañada a veces de vocalizaciones constantes o más horas de sueño. En definitiva, los datos publicados en la revista científica confirman que el bienestar interior es posible con paciencia.